Déficit de 2 mdp dejó administración interina en Ixtenco: Yonca

La administración de Geovanny Aguilar Solís al frente de la Comuna de Ixtenco generó un déficit de 2 millones de pesos, pues dejó de pagar impuestos y desembolsó recursos para obras que ya habían sido liquidadas, reveló el munícipe de esa demarcación, Miguel Ángel Caballero Yonca.

Explicó que eso ocurrió en tan solo seis meses, periodo en el que fue separado del cargo por diputados de la pasada Legislatura, y en su lugar se quedó el primer regidor, pero sus malos manejos financieros provocaron “un freno en el desarrollo” de la Comuna.

“Que fiscalicen y determinen quiénes son los responsables directos por tener este déficit, pues no se pagaron impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), Impuesto Sobre Nómina, pero las obras se pagaron doble, no hubo un proceso de entrega-recepción por lo que más de 600 mil pesos no se encuentran en la caja y todo esto provoca un freno en el desarrollo de Ixtenco”.

No se advirtieron esas irregularidades, se le inquirió en una entrevista colectiva.

“Se detectaron, pero no ha habido un proceso de entrega-recepción porque aún no se entrega la cuenta pública de esos meses y será el regidor quien responda por esas acciones. Las cuentas nos las dejaron en cero en lo que corresponde a participaciones federales, situación que provocó problemas financieros”, explicó.

Por ello, Caballero Yonca dijo que ha interpuesto tres denuncias penales y ha informado al Órgano de Fiscalización Superior (OFS), la situación por la que atraviesa el municipio de Ixtenco, por lo que ahora corresponderá al primer regidor Geovanny Aguilar Solís y la síndica Lucía Rojas González aclarar el tema.

“Nosotros ya hicimos algunas denuncias ante la Procuraduría, todos los procedimientos ante los entes que correspondan y ellos determinarán quiénes son los responsables, pero sabemos que el regidor fungió como presidente y no hay con quien más buscar al igual que la síndica porque firma la cuenta de los tres trimestres que estuvo y me da a entender que hubo una omisión de ellos y son los responsables al igual que la tesorera”, dijo.

Mientras tanto, dijo que ha emprendido un plan estratégico a fin de resolver los problemas financieros, que consiste en ahorros en combustible, papelería e insumos; además de la captación de mayores recursos por impuestos y pagos de agua potable.

“Estamos haciendo una proyección, un plan estratégico para solventar estas acciones porque en algún momento se determinará quiénes fueron los responsables, pero su servidor que soy el responsable de temas financieros y legal tenemos que responder y solventar porque de lo contrario tendremos problemas legales”, concluyó.