Debe ayuntamiento de Tlaxcala entregar información de licitación para compra de semáforos, ordena IAIP

El Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP) ordenó a los ayuntamientos de Tlaxcala y Panotla entregar información relativa a la licitación y fallo de la compra de semáforos y la referente a la sanción administrativa iniciada en contra de un ex presidente municipal.

Así, en sesión ordinaria el pleno del Consejo General del IAIP resolvió el Recurso de Revisión número 379/2018 P1 promovido contra el ayuntamiento de Panotla, y por unanimidad de votos fijó un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación de este acuerdo, para que cumpla.

El particular que interpuso este medio de impugnación, presentó una denuncia ciudadana ante el ayuntamiento en junio de 2018 por incumplimiento de obligaciones administrativas del ex presidente municipal de ese lugar, por lo que pidió la fecha sobre el procedimiento administrativo sancionador aplicado y la de la presentación del ex alcalde para enterarlo de esta acción en su contra.

Entre otras cosas, requirió conocer las acciones sancionadoras contra el ex edil, el pronunciamiento del ayuntamiento respecto de este caso y si el ex presidente ha solventado las observaciones de sus cuentas públicas de 2014 a 2016; de ser así, solicitó copia certificada del pliego.

El IAIP concluyó que no existen elementos con los que se acredite que el ayuntamiento ha iniciado, substanciado o resuelto algún tipo de procedimiento por responsabilidad administrativa contra el ex alcalde, de ahí que debe entregar la información siempre y cuando la haya generado, en caso contrario, también debe notificarlo. De la misma forma tendrá que proceder en cuanto a la petición de pliegos de observaciones.

En el mismo sentido, los comisionados David Cabrera Canales (reconocido por el Consejo General como presidente del IAIP) y Francisco Morones Servín, resolvieron el Recurso de Revisión 290/2018 P2, promovido en contra del ayuntamiento de Tlaxcala.

Una persona requirió información sobre la licitación y fallo de la compra de los semáforos, pero denunció que no le fue proporcionada dentro del término legal. La comuna rindió un informe justificado, pero solamente sobre el contrato de adquisición realizado.

Por esta razón, el IAIP le ordenó proporcionar los datos demandados y también la emplazó. Advirtió que en caso de incumplimiento se procederá a imponer medidas de apremio consistentes en amonestación pública o multa. Asimismo, sobreseyó el Recurso de Revisión 382/2018, interpuesto contra el ayuntamiento de Huamantla, debido a que aún no cierra el plazo para la formulación de pliegos de observaciones a cuentas públicas.