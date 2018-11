Da gobierno luz verde a plataforma digital de taxi sin marco regulatorio

Noé Rodríguez Roldán, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (Secte), aseguró que los taxistas que han incorporado esta tecnología no incurren en ninguna ilegalidad, como en el caso de otras plataformas (entre ellas Pronto).

“Si bien es cierto que en este momento las plataformas no tienen un marco regulatorio, en sí mismas no están prohibidas, sino el servicio irregular, es decir, la explotación de las vías terrestres con fines de lucro, sin contar con una concesión o autorización”, explicó. En este caso –agregó– las unidades cuentan con las concesiones correspondientes. Además, enfatizó que de esta forma se moderniza y se atiende la demanda de la población tlaxcalteca que exige seguridad.

Sin un marco regulatorio y con aval de autoridades, a partir de este lunes inició el servicio Taxi TLX de manera oficial, a través de una plataforma digital, el cual prestarán adicionalmente los concesionarios de base de sitio de los municipios de Tlaxcala, Apizaco y Huamantla; en tanto, líderes del Movimiento Estatal de Taxistas se opusieron a la “ilegalidad”, pues esta modalidad genera “competencia desleal” en el sector.

“Hay que recordar que existe un acuerdo emitido el 17 de diciembre (de 2017), firmado por el titular del Poder Ejecutivo local (Marco Antonio Mena Rodríguez) donde se establecen las bases para la modernización del servicio de taxi y contempla la utilización de plataformas tecnológicas”, repasó.

Los costos estarán regulados a través de los algoritmos y de variables de tiempo y distancia. La tarifa aparece en la propia aplicación móvil en el momento de la solicitud para que el usuario decida por la contratación o no y con certeza de lo que le van a cobrar, precisó.

Aseguró que la disminución del importe será “notoria” y podría ser de alrededor de 50 por ciento respecto de la vigente en taxis de base. Pero reconoció que este “es un tema que aún no se ha considerado, pues se hablaba de manera aproximada (que) el costo de los tres primeros kilómetros varía de entre 25 y 30 pesos y el kilómetro adicional entre 8.50, 9.50 y hasta 10 pesos”.

Respondió que desconoce la diferencia entre estos precios y los de la plataforma Pronto, pues dijo que no puede hablar de esta empresa carente de autorización y porque se encuentra “fuera de la legalidad”.

A la Secte le corresponde determinar con los concesionarios las tarifas vigentes que son convencionales (y unas de las más caras incluso a nivel nacional), fijadas de común acuerdo entre el chofer y el usuario. “Pero aquí sí determinará la tarifa mínima para los primeros tres kilómetros y la adicional”.

Agregó que técnicamente esta aplicación móvil está disponible desde hace 15 días, pero faltaba subir (al sistema) los datos del chofer y de la unidad.

Inicialmente hay 35 vehículos balizados con una imagen nueva, pero existe disposición por parte de los concesionarios de integrar un cantidad de 150 de un universo total de mil 68 que circulan en la entidad y que se sumarán a esta modalidad gradualmente. En Puebla, la plataforma cuenta con 300 de 15 mil, citó.

En contraste, Hugo Salado del Razo, dirigente de la Coordinadora Estatal del Transporte (CET), dijo que las tarifas se establecen por zona y con apoyo del taxímetro. La mínima es de 25 pesos en los primeros cinco o seis kilómetros, pero aún desconocía el valor del recorrido adicional. “Será módica, mucho menos de lo que se está cobrando. Vamos a dar un cambio de imagen y de servicio a la gente”.

Mencionó que además de la plataforma, hay entre 35 y 50 unidades, en la capital del estado y en Apizaco, con depósito para gas natural, a efecto de ahorrar en gasto de combustible.

En cuanto a la inversión, Noé Rodríguez asentó que es de dos tipos. Una es el pago de la personalización y la otra es el pago de una cuota o renta que cobran todas las plataformas digitales para dispositivos móviles inteligentes. “En este caso, ellos han hecho las negociaciones necesarias para que operen con dos meses de gracia… se irá ajustando en el transcurso de estos dos meses”.

Remarcó que se trata de un programa voluntario y que la Secte no ha obligado a nadie a afiliarse o a incorporarse a esta modalidad, sino que los concesionarios al considerar las ventajas han decidido modernizar sus servicio.

Salado del Razo puntualizó que la inversión la realizó el concesionario, de unos 5 mil pesos cada uno. Al cuestionarle sobre la falta de reglamentación de esta plataforma, respondió que solo “es un (servicio) piloto”, mientras se aprueba la ley.

Destacó que todos los vehículos son de modelo reciente y con los que comienza el cambio de color (blanco, amarillo y verde, por el blanco y rojo actual). Tienen logo del estado y un número en el toldo para que vía aérea o satélite pueda detectarlos y un chip especial de seguridad, declaró, mientras él y sus agremiados esperaban el arribo del mandatario para dar el banderazo a la aplicación móvil, en la Plaza de la Constitución.

El secretario de Comunicaciones dio el inicio a esta aplicación móvil, pues el mandatario no se presentó. Sin embargo, Reynaldo Delgado, presidente del Movimiento Estatal de Taxistas, calificó de “ilógica” esta situación, “pues estamos hablando de ilegalidad en la plataforma en competencia (Pronto) y ahora el gobierno también la pone. No estamos de acuerdo, es una competencia desleal más entre nosotros mismos”.

Es una medida que no debe de ser y consideró que el secretario Noé Rodríguez pretende dividir al gremio en lugar de unirlo. “No compartimos su visión… ya tenemos competencia a la que se suman taxis piratas, ya no es negocio como antes y ahora hay que pagar al gobierno por una plataforma. Se le salió de control este servicio”.

Agregó que el gobierno estatal rompió acuerdos con esta organización desde hace poco más de dos meses, pues el funcionario dijo que solo hablaría con concesionarios y no con operadores. Además –refirió–, ya no hizo foros abiertos para tratar los temas del transporte, entre ellos la Ley de Movilidad que incorporaría a las plataformas digitales, sino reuniones a puerta cerrada y no invitó a todos. “Estamos contra lo ilegal. Vamos a tomar cartas en el asunto”, ya que son alrededor de 80 agremiados los descontentos.

Óscar Durán, permisionario y vicepresidente del Movimiento, también externó su desacuerdo porque la competencia desleal crece. Durante este acto transcurrido al mediodía de este lunes, se destacó que Tlaxcala es el primer estado donde la autoridad reconoce esta modalidad de transporte.