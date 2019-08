Cuestiona presidente del TSJE el presupuesto que se asigna al Poder Judicial

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez cuestionó los presupuestos que reciben los poderes Legislativo y Judicial en Tlaxcala, cuando el segundo de éstos tiene el doble de nómina con respecto al primero.

Por ello, señaló que el Poder Judicial va luchar por lograr que se le asigne el 2 por ciento del Presupuesto de Egresos de Tlaxcala porque así “estaríamos en condiciones de contar con infraestructura, recursos materiales, ser verdaderamente eficientes y de verdad que habría justicia pronta, completa e imparcial en el estado”.

En una reunión con los empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), expuso que en el Poder Judicial faltan mecanógrafos, diligenciarios, secretarios, proyectistas, “los jueces están llenos de sentencias que dictar, pero no pueden solos, aún notificamos en los domicilios con viento, polvo y lluvia”, en lugar de utilizar la tecnología, debido a la insuficiencia presupuestal.

Jiménez Martínez detalló que hoy en día el Poder Judicial tiene 29 jueces y siete magistrados que son insuficientes para conocer de las materias civil, familiar, mercantil y penal.

“Ya existen juzgados civiles y familiares, pero en los distritos de San Pablo del Monte (Xicohténcatl), Calpulalpan (Ocampo) y Tlaxco (Morelos) todavía no tenemos jueces familiares… es nuestro interés que existan jueces familiares y esto deberá ampliarse a los jueces mercantiles donde está la oralidad mercantil que mucho tiene que ver con los empresarios”, agregó.

Además, advirtió que el Poder Judicial tiene que asumir el reto de cumplir con la aplicación de la ley laboral a partir del 1 de mayo de 2021, en virtud de que desaparecen las juntas federales para crear los jueces federales laborales, desaparecen las juntas locales para dar paso a los jueces laborales, se crea la segunda instancia en materia laboral, así que para 2021 deberá contar por lo menos con dos jueces laborales, uno en Tlaxcala y otro en Apizaco, y desde luego abrir la sala laboral para conocer de los asuntos en apelación.

“Son muchas las necesidades del Poder Judicial, la meta de ser referente a nivel nacional en impartición de justicia es alcanzable bajo dos supuestos sine qua non: la infraestructura completa humana que se requiere en los juzgados y la suficiencia de los recursos materiales que se requieren para su operación, aunado a la mejora en el ingreso. En el Poder Judicial no ha habido un aumento al salario desde el año 2002”, expuso a los empresarios. “Yo me he reunido con el señor gobernador (Marco Antonio Mena Rodríguez) para solicitarle que podamos platicar del presupuesto del Poder Judicial. Históricamente, esto se volvió una tradición que yo no le encuentro ninguna justificación, del presupuesto anual el Poder Ejecutivo toma la inmensa mayoría, el 97 por ciento, el otro 3 por ciento va al Legislativo y al Judicial, pero quién creen que va al último: el Judicial”.

Abundó: “el Judicial va al último con más del doble de la nómina del Legislativo y el Legislativo no presta un servicio al público, nosotros prestamos el servicio público de impartición de justicia. El Legislativo no, el Legislativo no presta ningún servicio, el Legislativo tiene a su cargo tres tareas con las que yo sólo coincido que deberían ser dos, pero tiene tres: legislar, auditar y gestoría, ¿gestoría?, ¿por qué tener que gestionar los diputados?, para eso están los ayuntamientos, el gobierno del estado y hasta ahí”.

Tras indicar que a él no le corresponde corregir eso, “pero sí lo manifiesto para que tal vez la sociedad se pronuncie y proponga una reforma a la Ley del Poder Legislativo donde se suprima la gestoría y que se pongan a legislar. La auditoría sí porque el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) depende del Legislativo y es el pueblo representado en los diputados el que debe revisar el ejercicio de los dineros del pueblo”.

Insistió que no encuentra una justificación para que el Poder Judicial vaya a la “cola” del presupuesto, cuando tiene más del doble de la nómina que el Legislativo, “el Poder Judicial solo tiene una tarea y el legislativo tres, nosotros debemos aplicar la ley”.

Garantizó que si el TSJE tiene suficiencia presupuestal, podrá crecer para tener cobertura de todos los juzgados familiares que faltan y los mercantiles que han transitado a la oralidad mercantil, así como crecer en la aplicación del nuevo sistema de justicia penal.

Refirió que la titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Olga Sánchez Cordero apoya a los tribunales locales con una iniciativa de que por lo menos el 2 por ciento del presupuesto estatal vaya al Poder Judicial. Ante ello, proyectó que si el gobierno del estado de Tlaxcala tiene un presupuesto de 20 mil millones de pesos, el 2 por ciento implicaría que el Poder Judicial tuviera 400 millones de pesos de presupuesto al año, pero a la fecha sólo tiene 275 millones, “no llegamos ni al 1.5 por ciento del presupuesto estatal”.