Cuenta pública del Poder Judicial será revisada con lupa; más movimientos de personal en el TSJE

Ante las presuntas irregularidades y excesos, la cuenta pública de 2018 del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) será analizada bajo lupa, anunció la presidenta de la Comisión Permanente del Congreso local, Luz Vera Díaz, quien aseguró que los diputados no ayudarán ni encubrirán a nadie en caso de detectar anomalías en sus estados financieros.

La aseveración se da luego de que el magistrado Héctor Maldonado Bonilla fuera depuesto del cargo de presidente del Poder Judicial por presuntas irregularidades detectadas en su administración por los propios integrantes del pleno del Tribunal Superior de Justicia del estado.

“Con el Poder Judicial se analizará de igual forma y estamos en el acuerdo de no cubrir nada ni porque ayudar, pues solo es el análisis respecto a las reglas que se fueron dictaminadas y publicadas; de ahí no se beneficiará a nadie”, espetó.



En cuanto al relevo de presidente del TSJE y los despidos que ha realizado el magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, dijo que el Congreso del estado de Tlaxcala se mantendrá al margen, pues debe de respetar la autonomía del Poder Judicial, pues a los involucrados les corresponde debatir el tema.

“Tenemos que respetar la autonomía de cada una de los poderes, las decisiones que tomaron si fue legal o no, si son viables ese poder, no nos compete a nosotros intervenir, creo que cada uno de ellos tendrá su forma de debatir el punto. Respecto a las personas que estaban trabajando y que ahora ya están haciendo despidos y que están integrando gente nueva, creo que también corresponde a la autonomía de ellos el hecho de decidir quién esta y quién no está colaborando con ellos”, acotó.

En tanto, se oficializaron diversos cambios al interior del Poder Judicial, con la remoción de diversas personas afines al ex presidente del TSJE; Ignacio Ramírez Sánchez fe destituido del cargo de Contralor Interno y en su lugar llegó el ex funcionario del Poder Legislativo y ex comisionado de la CEDH, Francisco Santillán Cuahutle.

De igual forma fueron removidos de sus respectivos cargos como secretarios Particular y Privado, Ángel Magdiel Benítez y Verónica Rodríguez Camarillo, y en su lugar llegan Rodolfo Alfonso Méndez Acametitla y María del Carmen Isabel Piedras Cantor.

También fueron cesados los efímeros encargados del área de Comunicación Social del Poder Judicial como son Elsa Martínez Flores y David Dan Perezarate y Amador, en esa posición llegaron Víctor Manuel Ávila García, quien ha pasado por esas áreas en el Poder Legislativo, en la CEDH y otras entidades, así como Hilario Hernández Cervantes.

El nuevo titular del Poder Judicial también procedió a la destitución y dio por concluida la relación laboral que tenían con Rosalba Velázquez Peñarrieta como directora del Instituto de Especialización Judicial y de Mauricio Rugarcia Hernández, personaje cercano al ex gobernador Mariano González Zarur, como jefe del Archivo Judicial.

También hubo enroques, ya que Marylin Molina Castillo y Sandra García Lara dejaron su posición que tenían en la presidencia del Tribunal para dar paso a María Fabiola Romero Flores y Ana Lilia Hernández Nava; las dos primeras pasarán a formar parte del personal de la tercera ponencia de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes; trascendió que los cambios continuarán.