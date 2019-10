Promueve CTM dos recursos de revisión contra la reforma laboral: Víctor López

La Confederación de Trabajadores de México (CTM) de Tlaxcala promovió dos recursos de revisión contra la reforma laboral que entró en vigor en mayo de este año, pues en igual número de solicitudes de amparos el juzgado de distrito determinó que son improcedentes con el argumento de que aún no han recibido una afectación con esta nueva legislación.

Lo anterior lo dio a conocer el asesor jurídico de esta central obrera en la entidad, Víctor López Hernández, quien además mencionó que el Consejo de la Judicatura federal decidió que sea el juzgado número 2 en materia laboral de la Ciudad de México el que se encargue de concentrar, analizar y dar trámite a otros seis amparos promovidos contra la reforma laboral.

Vale apuntar que la CTM promovió los amparos por considerar que es necesario depurar la reforma laboral en lo que tiene que ver con la disposición del voto directo de los trabajadores en las asambleas, pues “directo significa que a la misma hora y en el mismo lugar todos los trabajadores del sindicato deben hacerlo, lo cual es imposible porque significaría parar las factorías”, señaló.

Víctor López refirió en entrevista que la semana pasada los juzgados notificaron que dos de las ocho solicitudes de amparo son improcedentes, “pero a nuestro juicio y después de analizarlo con nuestro equipo jurídico consideramos que sencillamente no se atacó el fondo de lo planteado, sino que son muy banales en la contestación porque nos dicen que no hemos recibido la afectación aún, entonces por lo tanto no aplica, pero vemos que sí afecta porque la reforma laboral ya es ley decretada, por eso presentamos los recursos de revisión en tiempo y forma”.

En tanto, agregó, en el resto de los amparos el Consejo de la Judicatura federal adoptó un criterio en el sentido de que sea el juzgado número 2 en materia laboral de la Ciudad de México el que se encargue de concentrar, analizar y dar trámite a estos recursos jurídicos.

Insistió que la CTM combate la forma en que se deben llevar a cabo las elecciones al interior de las empresas y no toda la reforma laboral.