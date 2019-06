Creció la nómina del TSJE con Maldonado; las arcas del Poder Judicial a revisión: Jiménez

El recién nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez adelantó que someterá a revisión toda la administración de su antecesor, Héctor Maldonado Bonilla, en especial, el capítulo mil correspondiente a salarios, pues admitió que la nómina del Poder Judicial “creció” en los últimos meses.

En entrevista colectiva, unas horas antes de celebrar la primera plenaria como presidente del Poder Judicial, sostuvo que es su obligación revisar a plenitud cada uno de los aspectos que recibe, no solo en lo financiero, sino personal y en especial, la función jurisdiccional.

En virtud de que uno de los principales señalamientos que existieron previo a la destitución de Maldonado Bonilla como presidente del Poder Judicial, Jiménez Martínez refirió que la nómina y contratación de personal administrativo se incrementó sustancialmente, de ahí que ese será uno de los aspectos a revisar y de ser necesario, van a realizar despidos para “adelgazar” la burocracia judicial.

“Eso lo que tenemos que revisar, tenemos que revisar cómo está hoy en día la nómina porque he manifestado que creció mucho el aparato administrativo del Poder Judicial cuando nuestra función primordial es la impartición de justicia, está en el reforzamiento de la infraestructura humana en juzgados y salas, y no así en el aparato administrativo que no es prioritario. No puedo saber en este momento en cuanto al número de personas, pero vamos a revisarlo y vamos a adelgazarlo para crecer el aparato de infraestructura de recursos humanos en juzgados y salas”, espetó.