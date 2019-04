Crece superficie afectada por incendios forestales; Tlaxcala ocupa quinto lugar nacional: Conafor

En este momento Tlaxcala ocupa a nivel nacional el quinto lugar en superficie afectada por los 207 incendios forestales registrados en lo que va de la temporada y “no es muy honroso”, pues el saldo es de mil 843 hectáreas, las cuales representan 60 más que en el mismo periodo de 2018, aseveró Víctor Alejandro González Reza, suplente legal de la gerencia estatal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

En rueda de prensa, convocada por el gobierno del estado para dar a conocer las acciones de prevención de incendios durante esta época crítica de estiaje, el funcionario federal dio a conocer el número de siniestros acontecidos hasta este martes 16 de abril.

Refirió que la extensión perjudicada por el fuego “es elevada”, comparativamente con el año pasado, debido a las condiciones climáticas que privan en la entidad y en todo el país, por lo que convocó a la población atender las recomendaciones de las instituciones, a fin de que tengan “una placentera estancia en las áreas forestales” en estas vacaciones.

La instrucción de la Dirección General de Conafor es atender las áreas que son siniestradas tanto por plagas como por incendios, por lo que en días próximos será presentado un proyecto que incluye no solo tratamiento al suelo sino también a la realización de acciones de reforestación, adelantó.

Sobre el incendio registrado desde el viernes pasado en Xaltocan y que se extendió hacia el cerro El Ostol de Tizatlán, municipio de Tlaxcala, refirió que fueron dañadas aproximadamente 204 hectáreas y que se combatieron varios focos, junto con la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) y la de Ecología (CGE).

Este martes se puso fin a la conflagración que afectó principalmente matorrales de encino arbustivo, el cual no alcanza la altura de un árbol, así como relictos de esta misma especie que sobreviven en las barrancas.

Todos los incendios impactan –subrayó- y en este caso el mayor fue en el suelo; muchas veces decimos que los árboles son lo más importante, sin embargo, en la superficie existen algunas bacterias y hongos que ayudan a la descomposición de la materia orgánica.

Requirió el apoyo de la sociedad para evitar conflagraciones en los bosques, pese a que la cantidad de estas aún es baja en Tlaxcala, pero en extensión no.

Reiteró que 90 por ciento de siniestros son provocados, ya sea descuido o por negligencia, particularmente por actividades agropecuarias de manera inconsciente, pues “nada más avientan el cerillo y se van para su casa, por lo que la temperatura y el viento propagan el fuego”, es decir, no se ciñen a la NOM 015 SAGARPA-SEMARNAT.

Explicó que el protocolo establecido en la legislación en la materia, el primero en combatir un incendio es el dueño del predio, después el municipio y el gobierno estatal, pero si estas instancias son rebasadas la Conafor interviene.

Abundó que la normatividad impone sanciones a quienes realicen quemas sin ningún control, sin embargo, opinó que sería apropiado endurecerlas, aunque es un trabajo que no está en manos de la Conafor.

Al respecto, José Antonio Ramírez Hernández, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), recomendó a la sociedad que si carece de conocimientos para actuar ante un incendio, mejor se acerque a las personas capacitadas y siga las instrucciones de estas, y que avisen a las instancias municipales sobre las quemas agrícolas.

Antes, puntualizó las acciones de prevención del fuego en bosques, zonas habitaciones y conurbadas en esta temporada de estiaje, para lo cual la CEPC activó El Sistema de Comando de Incidentes, a efecto de mejorar los protocolos de actuación y de coordinarse con diversas instancias tanto federales, estatales como municipales integrantes del Comité Estatal contra Incendios Forestales.

El Comité Estatal ha diseñado programas de trabajo para intervenir de inmediato y mencionó algunas recomendaciones a la población: no encender fogatas, generar cercas de protección, apagarlas perfectamente, no arrojar cerillos ni cigarros por las ventanillas de los vehículo; en caso de observar un incendio forestal o de pastizal, reportarlo inmediatamente a los servicios de emergencia, como el 911, y no caminar hacia barrancos ni cuevas del área, entre otras.

Asimismo, la Estación de Bomberos emitió sugerencias a las familias para que tomen medidas en sus hogares, a fin de no propiciar incidentes, como el mantener sin conexión a la corriente eléctrica aquellos aparatos que no sean utilizados.

José Antonio Ramírez Hernández anotó que alrededor de 679 elementos de las diversas instituciones se encuentran atentos para reaccionar ante alguna contingencia en la entidad, particularmente en materia de incendios.

Por su parte, Efraín Flores Hernández, titular de la Coordinación General de Ecología (CGE), mencionó que para esta temporada vacacional de Semana Santa se prevén cerca de 88 mil visitantes en cuatro puntos: “Las Cuevas”, 15 mil; Zoológico del Altiplano, 25 mil; Jardín Botánico de Tizatlán, 13 mil, y el Parque Nacional Malinche, entre 35 mil y 40 mil. Por tanto, insistió en que se deben extremar cuidados en el uso del fuego en estos sitios.