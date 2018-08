Creación del sistema anticorrupción ayudará al sector inmobiliario de Tlaxcala: Muñoz

La creación del Sistema Estatal Anticorrupción de Tlaxcala (SEAT) y la integración del Comité de Participación Ciudadana serán de gran ayuda para el sector inmobiliario, pues por la naturaleza de los servicios que brindan los empresarios están expuestos a ser víctimas de actos de esta naturaleza, aseguró la presidente seccional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), María del Rocío Muñoz Espejel.

En entrevista, mencionó que la AMPI buscará suscribir un convenio con el ayuntamiento de Tlaxcala con la finalidad de “no encontrarnos con actos de corrupción, sino que encontremos un servicio ágil en la realización de trámites, lo cual se traduciría en un apoyo para ellos y de gran ayuda para nosotros”.

Cuestionada en el sentido de que si los socios de la AMPI son víctimas de actos de corrupción en las instituciones públicas para la agilización de sus trámites, Muñoz Espejel respondió. “si yo le digo que no, usted podría llegar a no creerme; si le digo que sí, estaría cayendo en una situación de ups qué están haciendo. En realidad, sí nos hemos topado con ciertas circunstancias, pero no hemos accedido y por eso buscamos los convenios de colaboración con los ayuntamientos y las instituciones públicas”.

Aseguró que los empresarios de este sector “siempre tratan de evitar ese tipo de situaciones de corrupción y por eso es más importante firmar convenios de colaboración a estar siempre cayendo en esta práctica”.

Consideró que el SEAT vendrá a coadyuvar para que los servidores públicos realicen su trabajo con ética y eficacia.

No obstante, Muñoz Espejel consideró que en todos los ayuntamientos hay la posibilidad de que se incurra en actos de corrupción, sin embargo, acotó que “no todos ponen una situación de si no me pagas por fuera, no te hago tu trámite... en este país nadie se escapa de una situación de esas, pero una parte del cambio está en aceptar o no entrar en la corrupción”.

Reflexionó que la AMPI debe hacer una encuesta con sus socios para conocer en qué ayuntamientos se cometen estas prácticas para tener una estadística al respecto.

Por otra parte, dio a conocer que han continuado los trabajos de profesionalización de los empresarios inmobiliarios del estado, a través de la impartición de cursos de capacitación y certificación.