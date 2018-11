Corrupción y seguridad

Tal parece que durante los últimos años los presidentes de México han tenido magros resultados en materia de seguridad e inteligencia porque han actuado con sobrado autoritarismo, que sus agencias y agentes siempre han actuado torpemente, descoordinados y sin comunicación. Y que, ante estas fallas, los militares siempre han sido utilizados para sacar las castañas del fuego cuando el problema siempre es incontrolable para los civiles. Esa fue la percepción que Carrillo Olea expresó en su libro Torpezas de la Inteligencia.

Para la Cuarta Transformación este tema se ha convertido en una piedra angular y, para tal efecto, ha tenido a bien consolidar una Guardia Nacional dependiente de las Fuerzas Armadas. Es importante en esta tónica dotar de fundamentos jurídicos que legalicen las funciones de la milicia, pero ello no se debe traducir en aquiescencia y plenas libertades en su actuar en materia de seguridad y violar todo tipo de garantías. Este es el reto mayúsculo del nuevo régimen: apostar al profesionalismo de la institución castrense. La historia, como adelante veremos, nos enseña otro rostro de esta noble iniciativa, tal y como dice aquél dicho: “Lo bueno de las cosas es lo mal que se están poniendo”.

Uno de los argumentos centrales de este objetivo es que la extensión y el poder de los grupos criminales se han dado a partir de la corrupción y las redes de complicidad institucional. Vamos por partes y revisemos por qué para la Cuarta Transformación la corrupción es la puerta de entrada para alcanzar la paz, aunque eso tenga sus riesgos a mediano y largo plazo:

1) Mucho se ha hablado y escrito sobre la supuesta captura institucional, política y de funcionarios de todos los niveles por los grupos del narcotráfico y crimen organizado en México, que desde los años ochenta múltiples instituciones fueron presa fácil de los sobornos de la delincuencia organizada.

2) El problema no radica en que las instituciones hayan sido o no capturadas, entenderlo así es pensar que se trata de un accidente, una casualidad, borrando de un plumazo la compleja relación que desde principios del siglo pasado han sostenido el Estado y el narcotráfico. Definitivamente no estamos ante un accidente o una casualidad, la situación actual deriva de una estrategia compleja de administración del orden, del poder y la violencia a partir de la fragmentación espacial. El Estado mexicano, desde la década de los ochenta, abandonó la centralidad de su poder sobre el crimen organizado y creó una administración y control diverso y ramificado en espacios geográficos excepcionales –los cuales, a finales del 2006, se volvieron más urbanos–, la venta de protección y la compra de favores fueron la base de la impunidad recíproca en esta relación tensa. Una relación ambigua entre ambas partes, tanto de las fuerzas del orden como de los grupos del narcotráfico. En otras palabras, el Estado optó por mantener el control del narco de forma fragmentada.

3) La desagregación de poder consiste en la consolidación de un grupo o grupos intermediarios entre el gobierno local y la sociedad. Sectores armados que operan conjuntamente y de manera ambigua en los espacios locales para asegurar la administración y sobre todo la ejecución de la violencia contra bandas de la delincuencia común que pretenden operar libremente o contra disidentes sociales y políticos. Es importante observar las consecuencias de este actuar, puesto que en los ámbitos locales se configuraron escenarios de violencia exacerbada, violencia ambigua operada tanto por las fuerzas regulares del orden, como por grupos armados que actúan ilegalmente con la aquiescencia y apoyo de los gobiernos locales y del gobierno federal.

Esta estrategia de control social y administración de la violencia pública y mediáticamente deslindó al gobierno local y al Estado mexicano de la responsabilidad ante los asesinatos y la desaparición de personas, este fenómeno fue únicamente endilgado a los grupos del “narcotráfico y el crimen organizado”, que, en afán de extender su poder, conquistar o defender la “plaza” ha desbordado la violencia.

4) La corrupción y la violencia fueron vías a través de las cuales funcionarios, autoridades, policías y militares desertaron de un actuar apegado a la normatividad del sistema democrático mexicano para ceder a los intereses de los cárteles, sea esto por coacción, condescendencia o por interés personal. La connivencia ambigua y flexible –que osciló entre la legalidad e ilegalidad– entre el Estado mexicano y el narcotráfico ha sido explicada a través de múltiples enfoques, John Bailey lo ha llamado la “cultura cívica de la ilegalidad”. Al respecto, sostiene: esta cultura fue posible ante la ausencia de un contrato social que generó desajustes en el proceso de la transición económica y política de México a finales de los años ochenta. La recurrente adhesión selectiva del sistema político, la reducida representatividad, la alta percepción de la desigualdad, la desconexión del sistema electoral, el alejamiento de los partidos políticos y su operatividad como sistema clientelar impositivo. Paralelamente, una lenta reforma al sistema de justicia penal, la ausencia de una política ética, competente y fiable, la nula cultura institucional opuesta, así como un déficit de la creencia y cumplimiento de los políticos, la poca confianza en la policía y el Poder Judicial.

5) Definitivamente, para esclarecer las relaciones entre el Estado y el narcotráfico es importante el enfoque de “disputas fragmentadas”, ello por varias razones. A) La relación entre Estado y narcotráfico estuvo compuesta por múltiples y complejas relaciones cupulares de ambas partes, es decir, cada uno de los implicados tenía mediadores “profesionales” que pactaban los acuerdos, compromisos, cuotas y ganancias mutuas de manera “clandestina” o “secreta”. Como si se tratara de un gobierno paralelo y oculto en la sombra, colmado de mediadores e interlocutores. B) los procesos de negociación eran cambiantes, nunca estáticos, fueron acomodándose de acuerdo con las coyunturas y sobre todo por las disposiciones que en materia de narcotráfico accionaba el Estado mexicano, sea por iniciativa propia o por la presión de las políticas antidrogas de los Estados Unidos de Norteamérica. C) existe un grupo de poder que opera ambiguamente entre la legalidad y la ilegalidad, pues a veces opera de forma paralela al Estado y en ocasiones en los márgenes, y cuya función principal es mantener controlado y cohesionado al crimen organizado a través de la violencia.

5) Para Emmerich, el narcotráfico asemeja al Estado, puesto que es un fenómeno territorial, monopólico y coactivo. Por tal motivo, la violencia como fenómeno inmanente al narcotráfico, no siempre está presente, la existencia o no de la violencia depende fundamentalmente del comportamiento político del narcotráfico. Si la violencia está presente es debido a que los grupos de narcotráfico están disputando territorio. Para Emmerich, esto significa la presencia y el incremento de los crímenes predatorios. Cuando la violencia es latente y los estados deciden implementar políticas militaristas al conflicto se crispa aún más la violencia, incrementa el comportamiento “prepolítico del narcotráfico”. El comportamiento prepolítico del narcotráfico evidencia también la desestatización del mismo.

6) La desestatización del narcotráfico para Emmerich consiste: en el incremento de los crímenes predatorios, un tipo especial de delito violento que no ejerce poder en el sentido político del término, sino que “depreda” territorio, elimina competidores. No pretende obediencia, sino la extinción del enemigo. Cuando el territorio queda conquistado, el nivel de violencia se institucionaliza y puede crecer. El control territorial suele realizarse en complicidad con las autoridades policiales, judiciales y políticas de la zona. El control territorial es posible en razón de que el territorio en cuestión sufre un síndrome de abandono de autoridad y legalidad; es una especie de “área sin ley” o “área sin gobierno”. Dado que la policía es la única institución estatal que se relaciona en forma permanente con estos territorios, el narcotráfico debe necesariamente relacionarse con ella… cuanto más político sea el comportamiento del narcotráfico habrá menos violencia aparente, porque se logró estabilizar el control territorial.

7) Indiscutiblemente, la polémica que ha despertado la creación de una Guardia Nacional, propuesta por la Cuarta Transformación, es favorable sólo y únicamente a corto plazo, ya que: A) repolitizaría y estatizaría las relaciones Estado–narcotráfico, quitaría las mediaciones locales entre el Estado y los grupos del narcotráfico, esas que han operado a través de la corrupción y reproducido la cultura de la ilegalidad. B) eliminar la descentralización del poder y retornaría al modelo de la administración de la violencia desde la presidencia y las fuerzas armadas. C) Ello reducirá la violencia y los crímenes predatorios, así como la complicidad y corruptelas entre el narcotráfico y crimen organizado con las autoridades policiales, militares, judiciales y políticas de las zonas de conflicto. A mediano y largo plazo esta medida está plagada de incertidumbre, debido a que la enseñanza histórica nos dicta que no es viable sostener por mucho tiempo un modelo de control de inteligencia–policial militarizado y bajo la dirección del Ejecutivo. Es peligrosa la exclusión de la ciudadanía y de los organismos civiles como elementos de control o contrapeso, pero, sobre todo, la omisión de enunciar cuáles serán los límites morales y legales que tendrá la nueva Guardia Nacional. Ni cuándo será desmontada para dar paso a la inteligencia y policía civil.

No más a ese aserto aún vigente desde hace más de 50 años y que nos ha acompañado de transición en transición: “los militares siempre son utilizados para sacar las castañas del fuego cuando el problema siempre es incontrolable para los civiles”. Los costos son de sobra conocidos.