Demanda Coparmex al TSJE combatir la impunidad en la impartición de justicia

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Noé Altamirano Islas demandó al titular del Poder Judicial local, Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, que no haya impunidad en la impartición de justicia, ya que el porcentaje de delitos que se denuncian y no hay sentencias es alarmante y preocupa al sector privado.

Lo anterior lo planteó en una reunión que se llevó a cabo este jueves en un salón social de la colonia Chalma de Chiautempan, en donde el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Estado (TSJE) dictó la ponencia magistral “La situación actual del Estado de derecho en Tlaxcala”.

En su mensaje, Noé Altamirano mencionó que la prevención del delito, la procuración e impartición de justicia son elementos necesarios para mejorar la seguridad en Tlaxcala.

“Si las instancias públicas encargadas de estos tres temas no hacen la labor como debiera darse, obviamente va a haber corrupción e impunidad, la corrupción no sólo es en procesos administrativos sino también en cualquiera de esos tres elementos necesarios para tener la seguridad que la ciudadanía está pidiendo”.

Por ello, se pronunció por el fortalecimiento del Poder Judicial porque la mayor demanda que hay en el país es que no haya impunidad en la impartición de justicia, pues “hay muchos comentarios de que agarran a un delincuente y el juez lo deja ir, a pesar de que hay elementos que deben tomarse en cuenta como la carpeta de investigación para que el juez haga su labor”.

En respuesta, Jiménez Martínez dijo que el Poder Judicial está comprometido con el propósito del gobernador Marco Mena de que Tlaxcala sea referente en impartición de justicia a nivel nacional, lo cual “consideramos que es una meta alcanzable y posible. Por la dimensión geográfica del estado creo que podemos ser el primer lugar en muchas cosas”.

Agregó que la descomposición social que vive el país viene de décadas atrás, “no se pudo atender oportunamente y ahora el reto es enorme”.

Expuso que nunca como antes las puertas del Poder Judicial están abiertas para escuchar a los empresarios porque son una parte fundamental de la sociedad.

En respuesta al combate de la impunidad, mencionó que es importante la capacitación y la mejora de los salarios en los ministerios públicos. “Aquí, ciertamente se ha cuestionado mucho que la fiscalía detiene a los sujetos imputados por un delito y el Poder Judicial en muchos casos los pone en libertad, esto obedece al cambio de paradigma en el sistema penal mexicano, es indiscutible que la prisión preventiva ya no aplica en todos los casos como era con el sistema penal tradicional”.

“Encontramos que sí se ha generado impunidad, pero han existido deficiencias en las carpetas de investigación que nos han orillado a poner en libertad a sujetos que no podrían estar en libertad. Es lo que vamos a tratar de evitar porque lo que ha faltado es coordinación, hemos estado tendiendo puentes de coordinación importantísimos con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PJGE) para que esto no ocurra, para que no exista impunidad, porque finalmente a nosotros como juzgadores la Constitución nos impone aplicar la ley irrestrictamente. Por eso nos esmeramos para que la coordinación entre el Poder Judicial y la PGJE fluya y no se repitan jamás casos de impunidad”.