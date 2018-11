Coordinación de delegaciones operará hasta dentro de 180 días en la entidad: Lorena Cuéllar

La coordinación de delegaciones federales en Tlaxcala operará en toda su estructura hasta los próximos 180 días, consideró la próxima titular de esa área, Lorena Cuéllar Cisneros, pues aseguró que antes deberán hacer un diagnóstico de cómo se encuentran y la reestructuración de las dependencias.

No obstante, aseguró que el próximo 30 de noviembre es el último día de funciones de los 46 delegados federales en la entidad y de los funcionarios de confianza que llegaron u operan con éstos como subdelegados, entre otros trabajadores.

En entrevista colectiva en el marco de la reunión que sostuvo con el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, funcionarios de seguridad pública estatal y alcaldes, la diputada federal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) adelantó que a partir del 2 de diciembre ya asumirá la coordinación de delegaciones federales.

“Falta el reglamento (de la creación de dichas coordinaciones) todavía, pero asumimos funciones el 2 de diciembre, porque hoy se tramita mi licencia como diputada federal, pero ésta entrará en vigor hasta el 1 de diciembre, es decir, estaré como diputada el día de la toma de protesta del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador”, apuntó.

–¿Quién la acompañará en sus funciones?

–Esos temas de la contratación de personal todavía no está claro, tengo compañeros voluntarios, pero así compañeros que vayan a ser contratados no, todavía tenemos 180 días para hacer ese análisis. No tenemos todavía clara esa situación porque falta el reglamento y eso nos dará las atribuciones, entre éstas la de contratación”, dijo.

–¿Quiénes estarán al frente de las dependencias mientras esto ocurre?

–Seguirá el personal, algunos funcionarios y el personal de base, pero los delegados ya no, pero está el servicio profesional de carrera, los de confianza y de base, ellos continuarán, ellos estarán atentos y nosotros estaremos al pendiente también. Se irán los delegados y la gente que llegó con ellos, pero no tenemos el dato de cuántos son los que se van.

Cuéllar Cisneros descartó cualquier posibilidad de que este periodo de reestructuración que les llevaría 180 días pudiera generar alguna parálisis o afectación a las acciones y programas del gobierno federal, “ya que vamos a continuar con el trabajo, los programas sociales continuarán, es más, ya casi está el censo de los programas”.

–En la designación de los nuevos funcionarios, ¿los militantes de Morena no corren el riesgo de ser desplazados?

–No, porque en los servidores de la nación hay muchos compañeros de la militancia, están incluidos e igualmente estarán en caso de más contrataciones, pero no sabemos si las vaya a haber, eso lo sabremos hasta después de la reglamentación y los compañeros serían tomados en cuenta, aseveró.

Tras referir que su oficina podría quedar en las instalaciones que alberga a la todavía delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Cuéllar Cisneros puntualizó que la designación de los titulares y su estructura de los 37 centros regionales integradores que operará el gobierno federal en Tlaxcala, saldrá de una evaluación aplicada a los 195 “servidores de la nación” que operaron en la realización de censos y encuestas del gobierno de transición, pero “esos nombramientos se darán próximamente, hasta que concluya el censo, que podría llevarnos otros 15 días”.

Respecto de la reunión con autoridades municipales y estatales de este miércoles, sostuvo que fue con la finalidad de informar sobre los nuevos mecanismos de comunicación que tendrán con la administración federal, en la que aseguró “todos los días me reuniré con el gobernador o con quien él nos diga y los alcaldes lo harán con nuestros delegados regionales”.

Confió en que todos los alcaldes y el gobierno del estado en su estructura total cierren filas para trabajar sin distingos ni fobias partidistas, porque “tenemos que hacer un trabajo por el bien de Tlaxcala y México, tenemos que olvidarnos de los colores, es muy importante que todos los presidentes tengan esa conciencia que no vamos por ningún motivo a hacer una diferenciación de color o partido”.