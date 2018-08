Ha disminuido consumo de alcohol y enervantes en el municipio: Ávalos

Sin precisar indicadores, la edil de Tlaxcala capital, Anabell Ávalos Zempoalteca aseguró que el consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes entre la población estudiantil de este municipio ha disminuido, sin embargo, consideró que hace falta más trabajo para combatir esa problemática.

Abundó que con base en recorridos que lleva a cabo la Dirección de Seguridad por instituciones educativas que operan en este municipio se han registrado esos consumos en la Secundaria Técnica número 36, ubicada en la colonia La Joya, y el plantel 01 del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (Cobat).

“A pesar de que ha disminuido el consumo de alcohol, drogas y narcomenudeo en escuelas de la capital, en la secundaria Técnica número 36 de la colonia La Joya y el plante 01 del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala –ubicado en la colonia Loma Bonita–todavía se presentan esos problemas”, observó.

Reconoció que en esta demarcación ha incrementado la apertura de negocios de venta y consumo de bebidas embriagantes, de ahí que se comprometió a que su administración ya no proporcionará más permisos para este tipo de comercios, sino que impulsará acciones deportivas, culturales y sociales a favor de los jóvenes.

“Yo ya no daré más permisos para esos negocios, pero ya los hay, por lo que debemos hacer es trabajar en eso, además hay mucha violencia intrafamiliar, robo de llantas, poco robo de autos y a casa habitación, lo que más hay es la violencia intrafamiliar, hay mujeres golpeadas, y todo eso influye en el consumo de alcohol y estupefacientes, los niños y jóvenes tienen contacto con esas situaciones”.

La edil de la capital tlaxcalteca expuso que el área de Proximidad Social de la Dirección de Seguridad ha diseñado diversas estrategias encaminadas a prevenir que los jóvenes estudiantes inicien el consumo de bebidas alcohólicas o de enervantes, o que incurran en el narcomenudeo.

“La incidencia de esa problemática ha bajado, pero aún existe el problema, debemos trabajar más con los padres de familia y alumnos, lo que estamos haciendo es fomentar el deporte que ayuda a evitar el alcoholismo y la drogadicción, nos faltan más acciones, pero en eso seguimos”, insistió Ávalos Zempoalteca.

De acuerdo con reportes que tiene, reveló que los planteles donde se presentan más casos son en la Secundaria Técnica 36 de la Joya y el Cobat 01, “de otras no puedo hablar porque no tengo elementos, pero no quiero que lleguemos al Operativo Mochila, mejor trabajamos para recuperar valores, con los programas de seguridad pública lo vamos a lograr”.

Ávalos Zempoalteca indicó que el ayuntamiento que encabeza atiende a menores de edad que tienen problemas de adicciones en el Sistema Municipal Desarrollo Integral para la Familia (DIF), en el Instituto Municipal de la Mujer o área de jóvenes del municipio, entre otras áreas.