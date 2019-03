Consejo Consultivo del IAIP sesiona por primera vez; Alonso dice que es inconstitucional

En la primera sesión del Consejo Consultivo del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP) de Tlaxcala, las integrantes de este órgano acordaron que solicitarán al Consejo General un informe sobre la situación legal y administrativa, del estado de recursos de revisión, de denuncias contra sujetos obligados, del Comité de Transparencia, de las verificaciones a dependencias y de la etapa del proceso de implementación de multas.

De entrada, Liliana Atonal Mendoza, presidente de este órgano, repasó el conflicto legal que el IAIP enfrenta internamente ante las instancias jurisdiccionales, a fin de dilucidar quién debe ocupar la presidencia. “Nosotras esperamos que termine pronto en beneficio de Tlaxcala y de sus habitantes, quienes cada vez más reclaman una mejor transparencia y rendición de cuentas de todas las autoridades”.

Precisó que independientemente de esta condición, la posición del Consejo Consultivo “es trabajar al lado de las mayorías” como eje rector de los cuerpos colegiados. “El IAIP es un organismo autónomo y como tal sus decisiones internas tomadas por la mayoría de los integrantes del Consejo General, deben ser respetadas”.

Remarcó que la existencia de este órgano que preside está señalada por norma, así como sus facultades, las cuales “encontraron desde un inicio diversos obstáculos desde la presidencia del instituto, encabezada por la comisionada Marlene Alonso Meneses, principalmente”, por lo que hasta ahora no han opinado sobre el programa anual de trabajo y el proyecto de presupuesto ni el ejercicio de éste; ni conocido el informe sobre los recursos asignados a los programas, a efecto de emitir observaciones.

Puntualizó que (a dos años de su nombramiento), el Consejo Consultivo tampoco ha dado sus puntos de vista sobre temas relevantes en transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Reiteró que es urgente emprender acciones en estas materias y que los sujetos obligados acaten la ley.

“Hace falta intensificar el trabajo para no ser objeto de lo que hoy, lamentablemente se sabe, que una de las integrantes del Consejo General ha sido directamente la responsable de obstaculizar procedimientos para agilizar la apertura de un tema que hoy día está en la opinión pública nacional, como es el caso de la ‘estafa maestra’”.

Luego de este preámbulo inició la plenaria, en la que la consejera Josefina Romano Sanluis fungió como secretaria, pues tanto ella como Liliana Atonal ocuparán estos cargos en el periodo 2019–2020. La otra integrante es Isela Pérez Águila.

Por unanimidad, aprobaron la entrega del Reglamento Interno, el cual debe ser publicado en el Periódico Oficial del gobierno estatal, la información que solicitarán al pleno del Consejo General del IAIP sobre asuntos relevantes, la integración de comisiones y el calendario de sesiones, puntos incorporados en el orden del día.

En función de los problemas internos, Isela Pérez puntualizó la información que solicitarán al pleno del Consejo General: situación legal y administrativa del instituto, “para ver cómo está su plantilla, si todos llegan a trabajar, tenemos entendido que hay personas que cobran pero no vienen”; el estado que guardan los recursos de revisión de derechos ARCO y acceso a la información; estatus de denuncias presentadas contra sujetos obligados, situación del Comité de Transparencia y de las verificaciones a las página de internet y a la Plataforma Nacional de Transparencia de los sujetos obligados locales en 2018 y la etapa del proceso de implementación de multas.

Asimismo, validaron las comisiones de Transparencia y Gobierno Abierto, Datos Personales y Archivo, y Presupuesto y Operatividad Institucional, previa precisión de que actualmente el Consejo Consultivo solo está conformado por tres de cinco personas que deberían integrarlo (pues dos de ellas renunciaron al no haber condiciones).

Además, acordaron que sesionarán la primera semana de cada dos meses. Al concluir, entregaron la propuesta de Reglamento Interno a los comisionados David Cabrera Canales, presidente reconocido por el Consejo General, y a Francisco José Morones Servín, quienes las felicitaron y ofrecieron su respaldo.

En este acto, realizado en la sala de sesiones del IAIP, Liliana Atonal insistió en que la única petición como integrantes del Consejo Consultivo es que les permitan llevar a cabo sus funciones establecidas en ley y las fundamentó en el artículo sexto de la Constitución federal, en el 47 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en el 43 de la legislación local en esta materia. No descartó llevar el caso al Senado.

Sin embargo, la comisionada Marlene Alonso Meneses, quien no reconoce a David Cabrera como presidente y ha impugnado su destitución, aseveró que la sesión del Consejo Consultivo es inconstitucional porque no lo establece el artículo 97 de la Constitución local, por lo que sus actos carecen de legalidad.

Dijo que si bien se encuentra asentado en la Ley de Transparencia del estado, no está regulado en sus funciones. Rechazó que haya negado a las consejeras las instalaciones del IAIP para que el pasado viernes sesionaran. “No se debe confundir”. Dijo que el espacio no le fue requerido a la presidencia que ella representa y afirmó que nunca solicitó la presencia de una patrulla de la Policía Estatal. Señaló que no impugnará los actos del Consejo Consultivo, pero insistió en que no tiene naturaleza jurídica. Pidió respeto.