Congreso reformará decreto de presupuesto para dar más tiempo a Comunas para acceder a fondos

El Congreso del estado tendrá que modificar el decreto de presupuesto de este año a fin de ampliar el periodo que tenían los ayuntamientos para formar los convenios para acceder a los 404 millones 500 mil pesos etiquetados en los fondos para el Fortalecimiento de Obras y Acciones a Municipios y para el Fortalecimiento del Campo, reconoció el diputado Rolando Pérez Saavedra.

En su calidad de presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos refirió que debido a que el decreto de presupuesto no entró en vigor desde el primer día del mes de enero de este año, debido al veto que ejerció el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, es necesario que las Comunas cuenten con un mayor plazo para celebrar sus cuerdos.

Ello porque los ayuntamientos tenían hasta el pasado 28 de febrero para firmar los convenios a fin de acceder a esos recursos, ya que de acuerdo con el artículo séptimo transitorio, del decreto 80, que contiene el presupuesto de egresos del estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal de 2019, establece que “los recursos considerados en este presupuesto en el artículo 117, bajo los rubros Fortalecimiento de Obras y Acciones a Municipios y Fondo de acciones para el Fortalecimiento al Campo, serán ejercidos previa firma de convenio entre el Gobierno del Estado y los municipios ejecutores a más tardar en el mes de febrero, con la participación de este Congreso del estado como testigo”.

Ante este panorama, el diputado de la bancada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) admitió que la mejor salida jurídica al respecto es la adecuación del decreto respecto a los plazos vencidos.

“Tendremos que hacer algunas modificaciones precisamente en torno a los tiempos, por el tiempo que dejó, porque el presupuesto fue aprobado en tiempo y forma antes de que terminara el año, pero por las circunstancias que se dieron con el veto, casi un mes estuvo parado y después de un mes se publicó, entonces tenemos que ver qué hacemos”, explicó.

Sin embargo, refirió que la ampliación del periodo no deberá ser más allá del mes de marzo, con la finalidad de que los ayuntamientos ya firmen sus respectivos convenios y puedan acceder a los fondos para las acciones que ya les fueron etiquetados.

No obstante, enfatizó que la publicación de las reglas de operación de estos fondos es responsabilidad exclusiva del Ejecutivo local, lo cual “tampoco ha ocurrido, pero seguramente en los próximos días se estarán publicando y aunque ya se venció el plazo, pero por el ajuste de las reglas y estamos en proceso agrícola, no habrá problema para que se apliquen y ya se están trabajando con ellos. Pero debemos dejar en claro que nosotros no ejercemos presupuesto, quien lo hará son los municipios previo convenio con el Ejecutivo.