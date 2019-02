Confirman a Molina frente a Morena; inicia la reestructuración y advierte que las candidaturas las definirá la militancia

Tras dar a conocer que fue confirmado como encargado de la dirigencia estatal de Morena, Joel Molina Ramírez, anunció que a más tardar el próximo mes de noviembre este instituto político deberá renovar todas sus estructuras partidistas con miras a preparar los comicios del años 2021.

En entrevista, el líder de Morena reveló que fue ratificado como encargado de la dirigencia estatal de su partido con la finalidad de que lleve a cabo el proceso de renovación de su partido y de todas sus estructuras, ya que “hace tres días tuve una reunión con la instancia nacional del partido y se me ha recomendado que sin violar los estatutos, porque soy encargado solamente del partido, que por este lapso que viene para la renovación y que en muchos casos para el nombramiento de las estructuras del partido, continúe al frente del comité estatal hasta que se lleve a cabo la designación de las estructuras del partido

Abundó que “el partido como tiene la confianza en su servidor quiere que me haga cargo de este proceso, que ya lo iniciamos, no de ayer, sino que después del 1 de julio, que empezamos la reestructuración porque ya regionalizamos el estado en ocho zonas, con sus coordinadores que van a empezar su trabajo intenso a partir de la próxima semana”.

Puntualizó que de acuerdo con el resolutivo del Congreso nacional de Morena, toda esta reestructuración debe realizarse a más tardar el 20 de noviembre de este año, por lo que “no hay para más ni para menos, hasta entonces estaremos al frente, mi aspiración es que sea la militancia la que defina los nombramientos en estos procesos”.

Molina Ramírez enfatizó de estas acciones es “que no caigamos en la confianza y en el hecho de que ganamos el 1 de julio y eso nos da para conformismos y estatismo, de ninguna manera, nosotros estamos conscientes que todas las fuerzas hacen su trabajo para acceder al poder, y vienen elecciones interesantes, sobre todo en Tlaxcala, en donde se renovará la gubernatura, y no podemos confiarnos, las condiciones van a ser diferentes y debemos estar a la altura de la exigencia social y que en Morena la definición de candidaturas será a partir de la voluntad popular, no habrá otro camino”.

Por otra parte, Molina Ramírez confío en que a más tardar la próxima semana se concrete su arribo al Senado de la República para suplir su correligionario José Antonio Álvarez Lima, quien a partir del mes de marzo se hará cargo de la titularidad del Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional.

Cuestionado sobre la posibilidad que tiene de cumplir con ambas funciones, tanto como senador y líder del partido, Molina Ramírez confió en que no tenga inconvenientes, porque “no necesariamente debemos estar en oficina para que las cosas caminen, veo en cada uno de los integrantes del partido una mística de trabajo…no creo que haya problemas, porque yo solo coordino al equipo que ya ha dado resultados.