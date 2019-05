Confirma TEPJF facultad de asamblea de Ixcotla de destituir a presidente de comunidad

Por segunda ocasión, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó un acuerdo del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) sobre el caso Guadalupe Ixcotla, Chiautempan, y confirmó que no es necesaria la presencia de este órgano para validar una asamblea de comunidad, a la que reconoce como máxima autoridad para destituir a su presidente.

El 13 de mayo emitió una resolución del expediente SCM-JDC-90/2019 y acumulado JDC-128, relativos a la determinación tomada por la población de ese lugar, el pasado 12 de enero de este año, de remover a Cruz Pérez Hernández como su presidente y nombrar a Crispín Pluma Ahuatzi, por el sistema de usos y costumbres, bajo el cual se rige.

Tras esta decisión, la comunidad demandó al ITE que con base en el respeto a su derecho de libre determinación y autonomía, ordene a todas las autoridades municipales, estatales y federales, reconocer este nombramiento, lo cual no ha ocurrido.

Parastoo Anita Mesri, profesora-investigadora del Colegio de Tlaxcala, quien acompaña y asesora en este proceso a pobladores de Ixcotla, explicó que hay estándares nacionales e internacionales relativos a hechos colectivos de los pueblos indígenas, los cuales exigen que el ITE realice un estudio serio, utilice bibliografía, asista a la comunidad y se reúna con sus miembros, para que tome una decisión basado en el contexto de esta.

Sin embargo, señaló que esta autoridad electoral no ha aplicado estos criterios en los que se debe tomar en cuenta la naturaleza pluricultural de la entidad, el sistema normativo interno de Ixcotla y su derecho a la libre determinación y autonomía, sus instituciones y procedimientos propios.

Subrayó que cuando se trata un asunto de una de las 94 comunidades que nombran a su autoridad en asamblea y no por partido, el ITE está obligado a maximizar sus derechos colectivos de los pueblos indígenas y autonomía, bajo los tratados internacionales, la Constitución federal y el principio de mínima intervención del Estado.

Por tanto, en esta resolución la Sala Regional del TEPJF se pronunció sobre ciertos aspectos que el ITE manejó de manera equivocada y reconoció que la asamblea, como máxima autoridad, puede destituir a un representante político antes de que su periodo venza, como sucedió en este caso.

Pero las autoridades electorales locales dicen que solo procede la deposición a través de las vías del sistema de partidos mediante un juicio político o revocación del mandato del Congreso, indicó.

Puntualizó que el TEPJF confirmó que no es necesaria la asistencia del ITE para validar las asambleas; solo si la comunidad lo pide tiene la obligación de estar presente. También ordenó al Instituto Tlaxcalteca de Elección a que en un plazo de 10 días hábiles, que vence el próximo martes 28, acuda a la comunidad a una visita in situ para que la población le explique la situación actual, a partir de la elección de Crispín Pluma.

Destacó que para las más de 90 comunidades tlaxcaltecas que se rigen por usos y costumbres, este fallo de la Sala Regional sienta precedentes.

Tras el resolutivo, la comunidad invitó a consejeros del ITE a una reunión para este lunes; sin embargo, respondieron que no podrían porque celebrarían una sesión; solamente la consejera Dora Rodríguez se ha pronunciado de manera diferente en este asunto y por separado contestó que estaba dispuesta, pero que la mayoría tomó otra decisión.

Anita Mesri explicó que en el segundo juicio acumulado, SCM-JDC-128, es señalado el director de Gobernación del ayuntamiento de Chiautempan, Enrique Zecua, porque “sin facultad alguna” en fechas pasadas fue a colocar a Ixcotla una convocatoria, firmada por él, para celebrar asamblea, a fin de iniciar el proceso de nombramiento de autoridad. Sin embargo, la Sala Regional revocó dicha convocatoria, por lo que la dejó sin efecto.

En tanto, Crispín Pluma (electo para dos años) reiteró su inconformidad con la actuación del ITE y consideró que ha sido injusta. Adán Cuautle Rugerio, uno de los tiaxcas de Ixcotla, aseveró que desde antaño se rigen por usos y costumbres.

Lamentó que la autoridad electoral de Tlaxcala “no ha sabido distinguir el modo de ser de nuestra comunidad” con la de las que lo hacen por el sistema de partidos políticos, además de desconocer su idiosincrasia. “Somos muy cuidadosos de quién va a llegar a la presidencia” de Ixcotla.

Defendió que este pueblo se autogobierna y reprochó que las y los consejeros electorales de este instituto, presidido por Elizabeth Piedras, se muestren “soberbios” en este asunto que ha derivado en que actualmente la localidad enfrente retraso porque carece de presupuesto y de obras públicas .

En este sentido, Cándido Mimiantzi, también poblador, denunció que desde hace 10 años no hay obras, pero que en contraste, el cabildo de Chiautempan aprueba el incremento de impuestos, como el del predial. Pidió a consejeros electorales que no sean “de escritorio” y que salgan a trabajar a campo.

A su vez, Mariano Pinillo Romano, habitante de este lugar, advirtió que van a agotar todas las instancias, hasta que la Sala Superior del TEPJF emita un fallo.

Refirió que los pueblos ubicados en la falda de la Malintzi o Matlalcueyec, son nahuas y otomíes, como Ixcotla, “por lo que el ITE debe entender que toda esa región es de comunidades indígenas”.

Con esta situación, “yo me siento libre, no pertenezco al municipio de Santa Ana, el ITE no da una legalidad… y nos seguimos rigiendo por nuestros sistemas normativos”. En tanto, Eréndira Jiménez Montiel, representante de la organización civil Nosotrxs, dijo que debe establecerse en la Ley Municipal el respeto, desde el cabildo, a la normatividad interna de las comunidades que se organizan por usos y costumbres.

Otros pobladores que exigieron deferencia a la autonomía de Ixcotla son Gregorio Quechol Juárez, Marcos Pluma Xochitemol y María Concepción.