Confirma Lorena Cuéllar desaparición de delegados federales en la entidad

La coordinadora estatal de los Programas para el Bienestar, Lorena Cuéllar Cisneros, confirmó la desaparición de la figura de delegados de dependencias federales en la entidad y advirtió que quien se ostente todavía como tal estará incurriendo en responsabilidad legal y administrativa, por lo que pueden ser sancionados.

Es el caso, abundó, de Perla López Loyo, quien aún se presenta y acude a actos oficiales como delegada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), lo cual, adujo, se debe a que dicha institución es una de las que más recursos público recibe.

“Ya no habrá delegados, ya no hay pago para delegados de ninguna dependencia, desaparecen las delegaciones y nosotros vamos a entrar a coordinar los espacios. Lo que tengo conocimiento es que ya no les están pagando un salario”, indicó la también ex candidata al gobierno del estado en 2016.