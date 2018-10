Confía SNTE que foros de consulta sobre educación no sean una “faramalla”

El secretario general de la sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Demetrio Rivas Corona confió en que los foros de consulta que en materia educativa organiza el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en el país no sean una “faramalla”.

De acuerdo con el Consejo Central de Lucha (CCL) de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) el Foro Estatal de Consulta Participativa “Educación para el Bienestar” que se realizó el pasado sábado en instalaciones de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) fue una simulación.

Fabiola Bernal Angoa, integrante de esta agrupación disidente, cuestionó que no se les haya permitido presentar su propuesta a pesar de su lucha contra la reforma educativa, desde que fue implementada, pero sí se dio voz a quienes respaldaron los cambios constitucionales, entre ellos el dirigente de la sección 31 del SNTE.

Entrevistado al respecto, Rivas Corona aseveró que la organización sindical “cree en lo que proponen los que nos representan institucionalmente, así como con este gobierno que está a punto de concluir su representación, como con quien a partir del 1 de julio ya son electos, nosotros somos creemos en las instituciones y en quienes las representan”.

En este sentido, advirtió que “no quisiera pensar que esto fuera una faramalla”, pues en el caso de su asistencia y participación con un enfoque propositivo, aunque ésta tuvo que ser apresurada ante las manifestaciones de inconformidad por parte del magisterio disidente que se encontraban en el foro por su presunto apoyo a la reforma educativa.

Rivas Corona rechazó que su dirigencia haya respaldado la reforma educativa en 2012, pues recordó que cuando asumió el Comité Ejecutivo Seccional (CES) en 2015 ésta ya estaba en marcha, por lo que solamente le correspondió informar a la base sobre aspectos de la reforma, como la evaluación docente.

“Se vinieron haciendo muchas cosas para que no se perjudicara al trabajador de la educación, pese a ello hubo compañeros que tomaron su propia decisión de no evaluarse y eso los llevó a la sanción que ya sabían implicaba la ley”, explicó el dirigente respecto a los docentes cesados por no haber acudido a la evaluación a su desempeño en 2015.

Observó que las manifestaciones en el foro fueron hechas por personas que quieren llamar la atención y no se enfocaron a su dirigencia. “Si se manifestaron otras expresiones, si vamos a estar siempre al margen de la ley y no respetar las instituciones, no vería como una propuesta sana en la construcción de lo que es nuestra actividad educativa”.

Recordó que si bien el foro correspondiente a Tlaxcala se llevó a cabo el pasado sábado, todavía está abierto el plazo hasta el 29 de este mes para que registren más propuestas en la plataforma correspondiente, para que sean consideradas en el proyecto que tiene considerado el gobierno de López Obrador en materia educativa.