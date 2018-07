Con regreso de diputados derrotados en urnas, sus suplentes duran en el cargo 90 minutos

Muy poco les duró el gusto de asumirse como diputados locales. Cinco congresistas suplentes no gozaron ni 90 minutos de la investidura como integrantes del Poder Legislativo local, ya que los propietarios de esos espacios regresaron a su curul tras ser derrotados en los pasados comicios en la búsqueda de su reelección o de un nuevo espacio de representación popular.

Esa fue la historia de cinco diputados suplentes, quienes quizá pasarán a la historia como los legisladores con menor tiempo en el cargo, porque tras una larga pugna legal para que les permitieran llegar a la titularidad de un escaño, solo pudieron gozar de éste por un corto tiempo. Literalmente, solo fue para la foto.

Tras diversas chicanas o estrategias legaloides para frenar el arribo de los suplentes, que incluso les llevó a ser sancionados por los tribunales electorales, tanto local como federal, la Comisión Permanente del Congreso local convocó y logró sesionar este martes para “permitir” la toma de protesta de René Carmona Serrano, Luis Antonio Cruz Zárate, David Luna Hernández, Ana Karen Tlalpa Herrera, Fernando Tamayo Chavero y Genaro Flores López como integrantes del Poder Legislativo local.

Puntuales, antes de las 10 horas, llegaron esos seis diputados suplentes –solo faltó Naim Burgos Moreno, suplente del priista Arnulfo Arévalo Lara- con la ilusión de integrarse a la legislatura local. Ellos ya lo habían intentado cuando menos cinco veces; siempre hubo artilugios y excusas para no dejarlos llegar. Ese era el acuerdo, así no lo confiaron.

Pero esta ocasión, fue distinta. Aunque con un retraso de más de unos 45 minutos, se realizó la sesión y pudieron tomar protesta al cargo.

Pero el gozo de los efímeros diputados poco les duró. Porque a las 12:30 horas, nuevamente, rauda, sesionó la Comisión Permanente para notificar la reincorporación de ocho legisladores, entre ellos, los titulares de las curules de cinco de los seis espacios que habían dejado a los suplentes. Con ello, solo David Luna se quedará en el cargo, ya que el propietario de ese escaño, Alberto Amaro Corona, no ha decidido su reincorporación.

Caso contrario fue la reincorporación de ocho legisladores que perdieron esta contienda en la búsqueda de su reelección, como son los casos de los priistas Eréndira Cova Brindis, Ignacio Ramírez Sánchez, Enrique Padilla Sánchez y Mariano González Aguirre, el ecologista Fidel Águila Rodríguez, la panista Dulce María Mastranzo Corona y los perredistas César Freddy Cuatecontzi Cuauhtle y Adrián Xochitemo Pedraza.

La reincorporación de los diputados propietarios que se fueron de candidatos se dio de manera inmediata, ya que desde la solicitud de sus respectivas licencias puntualizaron que su regreso al cargo se daría con el simple hecho de notificar su decisión.

De los once legisladores que solicitaron licencia para participar en la contienda del pasado 1 de julio, únicamente faltan por anunciar su retorno Alberto Amaro Corona, Aitzury Fernanda Sandoval Vega y Arnulfo Arévalo Lara.

Tras esa acción, los suplentes consideraron la acción como una burla, pero advirtieron que no detendrán los procesos penales instaurados en contra de los integrantes de la Comisión Permanente por desacato a los mandatos jurisdiccionales que ordenaban tomarles protesta al cargo.

En entrevista, Ana Karen Tlalpa Herrera diputada suplente de la panista Dulce María Mastranzo Corona, reiteró que procederán penalmente en contra del presidente de la Comisión Permanente del Congreso local, Juan Carlos Sánchez García, señalado como responsable de estas acciones.

“Yo si considero una burla, no sólo para nosotros, sino para las instituciones del gobierno porque no se está acatando la ley, hoy considero que están simulando una toma de protesta… seguiremos con el procedimiento legal, ahora ya agotamos las instancias electorales, y ahora iremos penalmente, de esa manera seguiremos el proceso”, indicó.

Explicó que la inconformidad será que después de más de dos meses que sus diputados propietarios dejaron su cargo para participar en las recientes elecciones, una hora antes de que regresaran derrotados en las urnas y pedir ser reintegrados a la Legislatura, se les tomó protesta a los inconformes, por lo que minutos después quedó sin efecto su nuevo nombramiento.

Por su parte, Luis Antonio Cruz Zárate, suplente del diputado perredista César Freddy Cuatecontzi Cuahutle apoyó la postura de Tlalpa Herrera, de ahí que informó que sus asesores legales ya trabajan para analizar el recurso y la instancia legal a la que acudirán, al coincidir que lo acontecido fue una “burla”.

Asimismo, Fernando Tamayo Chavero suplente del diputado Mariano González Aguirre, lamentó que independientemente del regreso de los propietarios que fueron derrotados en las urnas, nadie les podía quitar el derecho a tomar protesta.

“Ustedes están aquí, han estado cada una de las veces, creo que nuestro caso, simplemente por el respeto que debe imperar en la ley, no sé si es una burla o no, lo que me queda claro que por encima de caprichos y acuerdos ilegales, debe de imperar la Ley”, agregó.