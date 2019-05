Comunas alientan y toleran mototaxis; realizará Secte operativos en su contra

Tras justificar la ampliación hasta el mes de mayo del periodo para el pago de refrendo ante el gran número de propietarios de vehículos que no han cubierto esa obligación, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del estado (Secte), Noé Rodríguez Roldán denunció que alcaldes fomentan y auspicias la operación del servicio de mototaxis, por lo que anunció la realización de operativos para frenar dicho servicio por ilegal.

En entrevista, el funcionario lamentó que la autoridad municipal otorgue permisos o estimule este tipo de servicio, lo cual genera ya un problema de seguridad, de ahí que consideró que será necesario que emprendan acciones legales en la materia, porque estimó que el argumento de falta de empleo para dotar de este servicio sea justificación para la operación de los mismos.

Agregó que el pasado martes el ayuntamiento de Zacatelco llevó a cabo un operativo en el que detuvieron a una unidad, lo cual fue informado a la Secretaría de gobierno y a la Comisión Estatal de Seguridad, instancias que determinarán los operativos a realizar.

El funcionario estatal dijo que la autonomía de las Comunas es en materia de tránsito y vialidad, pero no son autoridades en el transporte público, por el contrario, si ellos son omisos, también tendrán un grado de complicidad en este delito.

En consecuencia, exhortó a los usuarios y dueños de este tipo de transporte no continuar con esta práctica por seguridad y porque representa una violación al Código Penal que los llevaría a perder su libertad.

Explicó que este tipo de unidades no cuentan con seguros del viajero, lo que representa que tanto el usuario como el conductor no tendrían estarían expuestos ante algún accidente.

“Los mototaxis es una modalidad no autorizada, es un transporte irregular, prohibido y sancionado por el Código Penal en el artículo 396, por ello, exhorto a los usuarios a que no utilicen este servicio, son unidades peligrosas que no reúne las condiciones de seguridad, a quienes son propietarios o son choferes de los mototaxis también, a que no pongan en riesgo su patrimonio, su seguridad, su libertad porque están cometiendo un delito, en cualquier momento las corporaciones policiacas pueden detenerlos, pueden confiscar las unidades por tratarse de instrumentos que sirven para la comisión de un delito, no es un juego, no es una multa administrativa, están cometiendo un delito y están poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios”, explicó.