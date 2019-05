Esta es la mínima historia de un país despojado, un país en el que todo pasa y, por infame que parezca, nunca pasa nada. Es la mínima historia de un país que intentó ser y que hoy no es más que una rústica composta. ¿Cómo es que ocurre eso?

En este país la clase política ha sabido mantenerse durante años a través de complejas redes de amistad, consanguíneas, compadrazgos y otro tipo de afiliaciones. Esta clase política construyó múltiples sistemas políticos, pasando por el gobierno unipersonal, presidencialismo, populismo, “dictablanda”, neoliberalismo y democracia. Todos estos sistemas han sido mantenidos por un poderoso discurso homologado: el progreso.

Esta clase política ha asumido que son ellos y únicamente ellos los facultados para detentar el poder y decidir sobre las mayorías, ese pueblo imberbe e ignorante que no sabe lo que quiere, cómo lo quiere, ni dónde lo quiere. El político es el ente supremo, el hacedor y ejecutor de planes, programas y políticas públicas para beneficio de esas mayorías. El supremo observa todo, el supremo entrega todo a todos.

La magnificencia de este desempeño debe ser remunerada con todo lo disponible en las arcas del estado: bienes, inmuebles, tierras, dinero, prestigio, negocios, impunidad, etc. Ellos merecen todo. Ahí una explicación de su permanencia, a costa de lo que sea: el poder es un bien escaso, y ellos son el poder. Por eso tienen ejércitos de asociados, profesionistas y delincuentes profesionales acompañándolos y cuidándolos. Los políticos suelen ser una sociedad compleja en sí misma, ya que la ganancia debe ser vasta para que puedan repartirla en migajas entre sus súbditos.

La casa común de este país ha sido el Estado y todo lo que lo conforma, instituciones de toda índole, leyes, partidos políticos, cámaras, congresos, etcétera. Un Estado secuestrado por generaciones de políticos que han hecho de él su mejor aliado: leyes, instituciones, funcionarios, cámaras, fuerzas armadas, jueces, magistrados y partidos políticos han fungido eficientemente como organismos privados y, como organismos públicos, sólo han sido una fachada para legitimar la participación electoral, la adscripción ciudadana y la democracia.

Las leyes han sido reglas de acción selectiva, las cámaras operan priorizando las necesidades de sus socios, ahí están las utilidades reales. Diputados y senadores se adelantan a las leyes y las reglas formales para establecer la ley del Lobby, ese cuarto de espera que se convierte en un caño profundo que succiona los dineros, donde se concreta la compra de voluntades y votos.

El Estado es la casa común, una noria que sólo funciona para sí misma, animal, surco y arriero. En ese rosario hidráulico todo sube, pero poco baja.

El empresariado ha logrado vincular su oficio con la política, de la afición pasó al profesionalismo. Encontró en el oficio del poder la llave para abrir la puerta del comercio, exportación, mano de obra flexible y el saqueo de recursos naturales, vitales de forma tanto legal como ilegítima.

El empresariado ha hecho uso del Estado para sí, para evadir, multiplicar ganancias, riquezas y estatus. Chantaje, usurpación, corrupción y castigo ha sido su mejor arma. Los aparatos coercitivos del Estado incluso han llegado a operar legal e ilegalmente, en las sombras para proteger y extender los negocios lícitos o ilícitos de los magnates.

En este grupo empresarial entra el empresario preferido del Estado moderno, ese perpetrador de los disturbios, la violencia y la delincuencia: el narcotráfico.

Durante décadas, esta ha sido la raíz de nuestra catástrofe, la base de nuestra distopía. Un escenario con pocas variaciones que ha hecho de este país una tierra de desencanto, dolor y odio. Un campo de extermino a cielo abierto, una patria de ausentes miles de veces llorados en lo privado y en lo público. Un paraíso de impunidad, un terrenal sin justicias. Una casa común colmada de funcionarios y políticos indolentes. Un país hipócrita y perverso, enfermo de desconfianza, individualidad y apatía. Una nación fragmentada, vaciada de todo contenido y esperanza.

La Cuarta Transformación no debe preocuparnos como modelo de esperanza, renacimiento o transformación. La crítica no ha salido de enarbolar con tonos de nostalgia las bondades del anterior paraíso neoliberal y tecnócrata. Debe preocuparnos el vacío en el que está cimentada la Cuarta Transformación. Obrador asume gobernar esa casa común que es el Estado por la supuesta voluntad de un pueblo desencantado, pero no se ha dado cuenta, o no se ha querido dar cuenta que no hay casa común, no hay, no existe ninguna casa. Lo que hay es un holograma de lo que fue una casa, le entregaron un holograma de casa, de Estado, la tecnocracia desmanteló el hogar, saqueó el Estado.

No hay casa común, son paredes falsas las que Obrador habita. Ahí la urgencia de una Guardia Nacional, último reducto para mantener de manera simbólica la figura de un Estado, de una casa inexistente, que administra, gobierna y opera en un holograma, en paredes de aire. El Estado es un edificio ilusorio.

Debe preocuparnos el Estado y el papel de la Cuarta en él. Tal parece un proyecto composta, en el que se depositan todos los desechos orgánicos de un sistema podrido para hacer de esa materia un producto biológicamente estable, para, a partir de ello, utilizar esa masa como cimiento del nuevo suelo.

La Cuarta ha intentado resolver el problema de la podredumbre y sus residuos a través del re–uso y reciclaje, todo bajo un principio de “tierra amor” y moral. Obrador es el gran compostador de este gran desecho y podredumbre, pero, a casi seis meses, no cesa el mal olor, sobrevuelan muchas moscas, persiste la humedad, en otros términos, no se ha producido composta. En espacio quita oxígeno, en otros espacios sobra la humedad y en otros más falta mucha agua ¿Y si la composta no funciona para construir la base para la casa? ¿Más Guardia Nacional? ¿Más culto al soberano es la solución? Asistimos, quizá, a otra vertiente de nuestra democracia sin adjetivos. Esta es la mínima historia de un país que intentó ser y que hoy no es más que una rústica composta.

