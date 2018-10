Comparecen tres alcaldes ante la Comisión de Finanzas del Congreso

Diputados de la LXIII Legislatura local solicitaron la comparecencia de alcaldes de los municipios a los que le fue aprobada su cuenta pública de 2017, a pesar de que existían observaciones pendientes de solventar por 95 millones 613 mil 999.2 pesos.

Este lunes, comparecieron ante la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso varios alcaldes, a los cuales la anterior Legislatura les validó el ejercicio de los recursos de 2017, a pesar de que el informe de resultados del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) proponía no aprobar las cuentas.

La Jornada de Oriente documentó que los ex diputados locales “perdonaron” y omitieron sancionar irregularidades administrativas con probable daño patrimonial por más de 95 millones 613 mil 999.2 pesos a favor de al menos ocho municipios, en los que sus autoridades incurrieron en diversas conductas, incluidas la falsificación o presentación de comprobantes fiscales apócrifos.

Para ello, los integrantes de la LXII Legislatura cambiaron, indebidamente, el sentido del dictamen de las cuentas públicas de Zacatelco, Calpulalpan, Texoloc, Panotla, Totolac, Contla, Zitlaltépec y Tocatlán de 2017.

Ante ese panorama, este lunes los alcaldes de Apizaco, Calpulalpan y Contla, Julio César Hernández Mejía, Neptalí Gutiérrez Juárez y Miguel Muñoz Reyes, respectivamente, comparecieron ante integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, quienes los conminaron a solventar todas las observaciones hechas por el OFS.

La presidente de esa comisión, la morenista María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi informó que las comparecencias únicamente fueron con el objetivo de conocer el avance que tenían en cuanto a la solventación de observaciones de probable daño patrimonial.

“Tuvimos reunión de trabajo con los presidentes municipales a fin de notificarles que independientemente de que sus cuentas públicas hayan sido aprobadas, tienen la responsabilidad de solventar o de entregar la información comprobatoria de los montos observados con posible daño patrimonial, esa fue la razón de la reunión”, apuntó.

En tanto, el alcalde de Apizaco dijo que está tranquilo a pesar del llamado, pues aseguró que su Comuna ha sido auditada en reiteradas ocasiones no solo por el OFS, sino por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“En lo más mínimo (me preocupa), este año fue bueno para nosotros porque aparte de que nos revisó el OFS, nos revisó la ASF y la Contraloría del Ejecutivo, entonces no hay ningún fondo o programa que no nos hayan revisado, eso nos da tranquilidad que estamos siendo muy fiscalizados. Hay cosas por mejorar y eso nadie lo puede demeritar; sin embargo, hemos entendido que la encomienda que tenemos en Apizaco requiere todo el trabajo del mundo y que podemos mejorar”, apuntó.

En tanto, se espera que en los próximos días acudan al Congreso el resto de los munícipes que están en las mismas condiciones que éstos tres que ya comparecieron.