¿Cómo simulará el Ejecutivo local ante el Senado?

El pasado 12 de septiembre, diversos senadores y senadoras de origen tlaxcalteca, acompañados por otros senadores de la República, presentaron un punto de acuerdo en materia de trata de personas. En el punto uno se señala lo siguiente: “Que se convoque a los funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial de los estados de Tlaxcala, Puebla y de la Ciudad de México para que presenten ante las comisiones de Derechos Humanos; de Justicia y de Seguridad Pública, las medidas jurídicas y las decisiones de política pública que han instrumentado para erradicar la trata de personas en los espacios de jurisdicción”.

Este punto de acuerdo fue aprobado por el Senado de la República. Respecto al primer punto y para el caso concreto del Ejecutivo de Tlaxcala, será interesante conocer las respuestas que dará, dado que hasta ahora sus acciones han sido del esfuerzo mínimo y, en buena medida, siguiendo el actuar de sus antecesores, es decir, implementando una política de simulación.

Tan limitada e ineficaz ha sido la aplicación de la política pública contra la trata de mujeres, que en el mes de agosto de este año, en los medios de comunicación se dio a conocer que un policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado explotaba sexualmente a su pareja, misma que había conocido en las instalaciones de la dependencia en el momento que ella se encontraba realizando servicio social. Como señalamos en un artículo anterior, este hecho visibiliza el nivel en el que las redes de trata de mujeres se han infiltrado a las instituciones de gobierno. ¿Se imagina usted cómo procedió este policía si es que le tocó tener algún caso de trata en sus manos?

El gobierno casi nada ha hecho, a pesar de que la sociedad civil y la academia le han dotado de instrumentos para fortalecer la política pública como fue la entrega de la Propuesta Civil y Académica del Plan Estatal contra la Trata, en diciembre de 2017. Han transcurrido nueve meses de la entrega formal y esta propuesta la mantienen en el limbo. A través de una solicitud de acceso a la información pública con número de folio 161/2018, se solicitó el documento oficial que contiene el Programa Estatal contra la Trata. Después de un largo proceso de exigencia para obtener el documento, la Secretaría de Gobierno emitió su informe al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala respondiendo que “era cierto el acto que reclama la impetrante del recurso de revisión, pero no violatorio a sus derechos de acceso a la información pública, toda vez que aún no se cuenta con la información requerida”… y agrega… “me permito solicitar a esta autoridad administrativa que decrete como improcedente el recurso que hoy nos ocupa pronunciándose por sobreseerlo, ya que el actuar de este sujeto obligado se encuentra apegado a la legalidad al principio general del derecho, que hace referencia a que “nadie está obligado a lo imposible”. Al no estar aprobado el Programa Estatal contra la Trata, el Ejecutivo de Tlaxcala violenta los acuerdos generados ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia hacia las Mujeres, pues así le fue exigido en el proceso de solicitud de la Alerta de Violencia de Género, además incumple la propia ley local en materia de trata de personas, pues ésta obliga al gobierno a aprobar un Programa Estatal contra la Trata.

Además, la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala reconoció, vía acceso a la información, que no cumplió con implementar las materias educativas para contribuir a la prevención de la trata de mujeres y niñas, que había comprometido respecto al mecanismo de solicitud de Alerta de Violencia de Género.

Son varias las leyes y mecanismos que obligan al gobierno de Tlaxcala a implementar políticas públicas para erradicar la trata y que sistemáticamente ha incumplido o violado. Ahora que será llamado a informar sus acciones de política pública que ha instrumentado ¿qué nuevas mentiras creará para seguir simulando?