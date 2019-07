Cómo califica el desempeño de su gobernador. Es una de las preguntas que Arias Consultores hace cada bimestre y cuyos resultados son publicados en la Revista 32. El trabajo se realiza en las redes sociales, específicamente Facebook.

Para junio de 2019, el gobernador de Tlaxcala se encuentra en el lugar 24 de 32. Con un puntaje donde el 17.9 por ciento lo aprueba, 13.8 por ciento ni aprueba ni desaprueba y 68.3 por ciento lo desaprueba.

Los resultados de la “Evaluación de los Gobernadores, mayo 2019”. Una encuesta telefónica realizada por Caudae estrategias y publicada por el periódico Heraldo de México. Mide tres atributos: honestidad, capacidad e integridad: El gobernador se ubica en los lugares 20, 27 y 27, respectivamente.

En la primera encuesta de Arias realizada en septiembre 2017, el gobernador se encuentra en el lugar 24. Con una aprobación del 23.1 por ciento, una indiferencia de 10.3 por ciento y una reprobación del 66.7 por ciento. En agosto de 2018, baja dos posiciones y queda en el lugar 26 con 12.9 por ciento de aprobación, 11.8 por ciento de indiferencia y un 75.3 por ciento de reprobación.

La Encuesta Nacional del Gabinete de Comunicación Estratégica en 2016 ubica al gobernador en el lugar 23 con 36 por ciento de aprobación, 52.8 por ciento de reprobación, 2.5 que no aprueba ni desaprueba y el resto no sabe o no contestó.

Parametría había señalado, desde mayo de 2016, que la aprobación de los gobernadores caía y no se registraba una situación similar desde 2014, en que el nivel de aprobación no superara el 40 por ciento de la población encuestada.

La aprobación–reprobación del gobierno se ha mantenido casi en los mismos números a lo largo del periodo que sobrepasa ya la mitad. Lo que puede tener efectos negativos en la decisión ciudadana, cuando tenga que ejercer su derecho a voto en 2021.

Parece que a la relación entre el Ejecutivo y la población le ocurre lo que la canción de David Zaizar: “Hagamos de cuenta que fuimos basura, llegó un remolino y nos alevantó, y al mismo tiempo de andar en la altura, el mismo viento nos desapartó”.