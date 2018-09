Cobat será una institución de calidad, afirma su directora general

Los docentes del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (Cobat) son la pieza fundamental para elevar la calidad educativa en este subsistema, afirmó la directora general, Silvia Josefina Millán López, al tiempo que reconoció la suma de esfuerzos por parte del secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos (Stacobat), Héctor Fernando Lima Hernández, por respaldar este proyecto que es prioritario para el gobierno del estado que encabeza Marco Antonio Mena Rodríguez.

En las instalaciones de la Universidad del Altiplano (UDA), durante la inauguración del taller “Fortalecimiento académico, evaluación docente para el cuarto grupo”, mencionó que el secretario de Educación local, Manuel Camacho Higareda, ha convocado al Cecyte, Conalep y Cobat a sumarse a un proyecto estatal para elevar la calidad educativa del nivel medio superior en Tlaxcala.

Aseguró que “el objetivo para las autoridades educativas es contar con instituciones de calidad y sabemos que lo lograremos independientemente de lo que pase en el país en torno a la reforma educativa”.

Sostuvo que no se puede hablar de calidad educativa, si no se habla de estabilidad laboral para los docentes, que no se puede hablar de calidad educativa si no se tiene un compromiso con la formación de los profesores. De ahí el interés de que instituciones destacadas como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y con el apoyo la UDA, se garantice el proceso de asesoramiento de quienes serán evaluados.

Ante docentes e invitados especiales a este evento, el secretario general del Stacobat, Héctor Fernando Lima Hernández afirmó que no hay mejor forma de enaltecer a una persona que verle cumplir sus compromisos, al tiempo que reconoció el interés de la directora general y de los directores académico y administrativo del Cobat por asesorar a los académicos a través de instituciones de prestigio nacional e internacional como es la BUAP.

Recordó que “fue en el año 2013 que inició la muy nombrada reforma educativa, misma que se convirtió en una promesa de apoyo y asesoramiento para todos aquellos profesores que tenían que presentar examen en cualquiera de sus modalidades; sin embargo, nunca llegó, fue así que los compañeros tuvieron que buscar sus propias alternativas e incluso invertir sus propios recursos económicos para recibir una orientación y poder librar tan difícil compromiso, principalmente por las consecuencias de poder reprobar el examen. Afortunadamente tengo conocimiento que fueron los menos los que tuvieron una experiencia amarga y los más lograron superar las evaluaciones, tanto así que algunos compañeros tuvieron resultados destacados”.

Resaltó que, sin duda, los más favorecidos serán el binomio alumnos–docentes con la puesta en marcha de este taller.

En representación del secretario de Educación, Margarita Rojas Maldonado directora de Evaluación Educativa de la SEPE, inauguró el curso–taller y resaltó que Manuel Camacho está pendiente de los talleres y jornadas de actualización que se realizan a favor de los educadores, pero sobre todo del impacto que se gesta en las aulas y alumnos, y que a la vez se refleje en cada uno de los escolares que asisten a los distintos subsistemas como Cecyte, Conalep y Cobat.

“Ciertamente la Ley de Servicio Profesional Docente, además de establecer la evaluación, prioriza la formación continua y hoy lo vemos realizado a través de este taller que de manera conjunta el equipo académico del Cobat, dirigido por sus autoridades, les oferta, además no es que quiera quedar bien con la BUAP, pero ya hemos participado en esos diplomados y puedo decirles que son de calidad. Lo que nos merecemos como docentes, talleres, jornadas, diplomados que nos ayudan a fortalecer nuestras competencias para que por ende se vean reflejadas en nuestros alumnos”.

Finalmente, manifestó que las jornadas y los aprendizajes compartidos que se den a través de este taller contribuirán al logro académico de la entidad y se verá reflejado en los aprendizajes de los estudiantes.

En el evento de inauguración estuvieron presentes la rectora de la UDA, Susana Fernández Ordoñez; Gabriel Huerta Córdova, coordinador de la Escuela de Formación Docente y Desarrollo Académico de la BUAP; Carlos Huerta Alatriste, responsable de Formación Docente de la BUAP y el secretario general del Staicobat, Juan Netzáhuatl Saldaña, así como los directores académico y administrativo del Cobat, Julián Otero Sánchez y Dagoberto Nicolás Hernández Nava, respectivamente.