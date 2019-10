Pide CNTE a la SEPE que atienda pliego petitorio que entregó al inicio de este gobierno

Tras la reinstalación de los docentes cesados por no evaluarse en 2015, el Consejo Central de Lucha (CCL) de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) busca que la administración de Marco Antonio Mena Rodríguez dé respuesta al pliego petitorio que entregaron prácticamente al inicio de su gobierno a autoridades del sector.

De acuerdo con Agustín Sánchez Corona, las demandas contenidas en ese documento son todas atendibles por parte de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), que encabeza, desde agosto pasado, Florentino Domínguez Ordóñez.

Refirió que el pliego petitorio lo integran 15 puntos, pero la indicación de la CNTE fue que no se abordara ningún otro hasta que se cumpliera con el primero que era la reinstalación de los docentes cesados por no evaluarse en 2015, demanda que fue rechazada en distintas ocasiones por el ex titular de la SEPE, Manuel Camacho Higareda.

Sin embargo, después de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador instruyó a los estados que reinstalaran a los docentes cesados, lo cual sucedió, en el caso de Tlaxcala, desde julio pasado, el Consejo Central de Lucha busca que la SEPE atienda el resto de los 15 puntos de su pliego petitorio.

Entre los pendientes por resolver, informó Sánchez Corona, están: la devolución de los descuentos que aplicó la SEPE a los docentes que participaron en las marchas contra la reforma educativa del ex presidente Enrique Peña Nieto; además, que se les autoricen prestamos a los simpatizantes de la CNTE, los cuales les fueron cancelados por su oposición a las evaluaciones.

Asimismo, el CCL pide que la SEPE le otorgue un automóvil en comodato para que pueda hacer brigadeo en las escuelas y que autorice permisos a dos simpatizantes de esta organización para que realicen esas actividades; asimismo, que les paguen una oficina donde atender –“pues la que teníamos se la apropiaron los charros”–y una secretaria.

Otros puntos tienen que ver con la donación de un equipo de sonido y una computadora y que se les den facilidades para perfeccionar el proyecto alternativo de educación de la CNTE. “Son los planteamientos que le hicimos a Marco Mena desde que inició su gobierno”, refirió Sánchez Corona.

Indicó que la semana pasada solicitaron una audiencia al titular de la SEPE para abordar estos temas, pero hasta el momento no los han llamado. “Nos dijo que va a revisar los puntos y ver cuáles puede atender, pero por lo que vemos nosotros todos son atendibles, no requieren de gran cosa. Esperaremos esta semana y la otra para que nos dé la audiencia, si no vamos a empezar a hacer presión”.