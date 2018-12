Mucho se ha enarbolado el crecimiento económico de Tlaxcala, la generación directa de empleos y pregonado también el desarrollo industrial y la inversión privada. Pero poco se aborda, poco habla el gobierno municipal de Tlaxcala y el gobierno estatal sobre una de las problemática más apremiantes de la ciudad y es, precisamente, quizá una consecuencia más de un proceso de desarrollo que, a simple vista, se antoja verlo como un plan desordenado, sin claridad y sin rumbo.

La proliferación de plazas comerciales en zonas urbanas ha reducido el espacio para el desplazamiento, ha agudizado la crisis automovilística que padece la ciudad. El número de carriles para el flujo, la calidad de la programación de los semáforos que no puede regular el tránsito y la nula educación y cortesía de las personas al volante, están convirtiendo a Tlaxcala en nudos viales colmados de baja velocidad, reducción de espacio de maniobra y altos índices de estrés urbano. Un elemento que para ninguna autoridad parece representar un problema.

En Tlaxcala, desde hace una década, los tiempos de traslado se han triplicado, el tiempo se está convirtiendo en un enemigo en la cotidianidad de todos los habitantes de una ciudad que en pleno siglo XXI es cada vez más caótica, el tiempo era un aliado para la población, tenía cierto control de él en una ciudad que entonces era cómoda, fluida y, aparentemente, más ordenada.

En Tlaxcala hoy todo es contingente, por donde uno elija desplazarse, encuentra uno el problema, el mismo problema, la imposibilidad de movilizarse tranquila y plácidamente. Tlaxcala se está convirtiendo en una ciudad embudo en el que se vierte de prisa bastante agua, generando un efecto de remolino y atasque, sin un indicio de colarse.

El transporte público está lejos de ser una solución, sigue siendo un negocio privado antes de ser lo que debería, un servicio público. El transporte es un negocio privado que se atropella a sí mismo, hasta tres o cuatro rutas coinciden en las mismas calles y avenidas saturando las vías de desplazamiento, estorbando el flujo y agrediendo al automovilista y transeúnte por la urgencia del operador por ganar al otro el pasaje apostado más adelante. Ni hablar del servicio de taxis, siempre caro, ineficiente y déspota.

La utilización del transporte público en la ciudad resulta en suma ser más caro e incómodo ante toda la serie de trasbordos que el usuario tiene que hacer para recorrer una distancia de apenas 7 kilómetros. La utilización del transporte público no es un argumento válido que los gobiernos vierten para culpar a los automovilistas de las congestiones viales por no querer bajarse de su auto. Este argumento no exime a los gobernantes de asumir una responsabilidad para ofrecer otras alternativas menos defectuosas ante el incremento del parque vehicular, la deficiencia urbana, la obsoleta infraestructura de las calles y el mal funcionamiento de los semáforos.

Seguro es que pocas veces el gobierno local y estatal se han preguntado cuáles y cuántos serán los costos asociados al congestionamiento y caos vial a corto y mediano plazo, por decir: la calidad de vida de la población, los niveles de estrés ante el aumento de horas al volante, en el transporte público y, sobre todo, el acrecentamiento de la contaminación.

Indiscutiblemente, el anárquico desarrollo inmobiliario, el establecimiento de plazas comerciales centralizadas y en zonas donde generan un alto impacto urbanístico, la nula infraestructura urbana que impide crear coladeras de flujo automovilístico y no embudos, el deficiente y disfuncional ordenamiento del transporte público y la excesiva motorización –no se hable de las salidas a Apizaco o a Puebla por la autopista– están convirtiendo a Tlaxcala de una ciudad que fue diseñada para ser bien vivida a una ciudad embudo, una ciudad lenta y que camina aceleradamente hacia la inmovilidad.