Cierre de canal de riego confronta a pobladores; exigen saneamiento del Atoyac-Zahuapan

Confrontados por el cierre de un canal de riego, pobladores de Villalta y ejidatarios de 12 comunidades arribaron a la capital del estado para exigir al gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez atender el problema de contaminación en la cuenca Atoyac-Zahuapan, sanearla y garantizar la irrigación de agua limpia en tres mil hectáreas de cultivo.

El pasado domingo 12 de este mes, Oscar Peña Martínez, presidente de comunidad de Villalta, municipio de Tepetitla, determinó tapar la conducción del canal de riego “Rojano”; pero varios productores lo reabrieron este martes, expusieron.

Pobladores de la comunidad de Villalta se plantaron la mañana de este miércoles en Palacio de Gobierno para manifestar su rechazo al paso de agua contaminada por su pueblo y exigieron el saneamiento de esta, ya que los mantos acuíferos son afectados, “pero –resaltaron- los campesinos se niegan a reconocer esta situación, pues dicen que nadie les ha dicho nada al respecto”.

Refirieron: “Estamos soportando tóxicos que son volátiles, que respiramos las 24 horas del día y que nos están enfermando de cáncer, de insuficiencia renal y de muchas enfermedades de la piel. Hay muertes y se generan gastos”.

Anotaron que los ejidatarios usan agua que contiene arsénico y plomo, “están sembrando muerte”; mientras el gobierno relaciona el problema de salud con una mala alimentación, hábitos e higiene, “pero no se da cuenta” de la contaminación del entorno y no la vinculan a los efectos en la población aledaña al río Atoyac.

Afirmaron que no es un asunto personal con los campesinos, pues la intención es llegar a un acuerdo y tomar consciencia de la situación, ya que sus productos son vendidos en otras ciudades, como la capital del país.

“Queremos presionar al gobierno para que les hagan unos pozos; todos saldríamos beneficiados. No nos vamos a quedar callados. Ya hubo una recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de la contaminación del río y no hace nada. Que ya no haya muertes”, requirieron, Gerardo Peña, Hugo Luna, Francisco Zempoalteca y Verónica Peña, entre otros habitantes.

En tanto, ejidatarios reclamaron que el “cierre ilegal” del canal afecta a alrededor de tres mil hectáreas de granos y de hortalizas y a unos tres mil 500 productores, y señalaron que esta interrupción no está sustentada, pues “dicen que viene contaminada y las familias están teniendo problemas, pero ellos llegaron a asentarse irregularmente”.

Agregaron: “Los que estamos aquí, todos nos metemos al agua, tenemos contacto con ella y nadie está enfermo”. Este grupo de inconformes está integrado por personas de 12 comunidades de los municipios de Tepetitla, Nativitas, Nopalucan e Ixtacuixtla, entre ellas, San Miguel del Milagro, San José Atoyatenco, San Mateo, Villalta, San Diego Xocoyucan, Santa Justina, Santa Inés Tecuexcomac, Santa Ana Nopalucan, San Felipe, El Porvenir y Tizostoc, donde estimaron que confluyen aproximadamente 20 mil habitantes.

Exigieron al titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Aarón Pérez Carro, “que mantenga el orden y que no se vuelvan a cerrar los canales; que en el campo queremos agua más limpia y que nos diga cómo le va a hacer porque se supone que le cobra impuestos a las empresas y nosotros también pagamos; que le invierta, que deje de andar haciendo visiones poniendo adoquines en las calles, cuando sabemos que tenemos el problema”.

Advirtieron que este conflicto social es “una bomba de tiempo” y que podría agravarse, por lo que responsabilizaron a las autoridades y a organizaciones ambientalistas de la confrontación entre campesinos y el grupo de inconformes con el paso de agua para irrigar cultivos. “Solo queremos que nos escuchen”.

Othón Briones López, José Germán Sánchez Nájera y un comisariado ejidal de nombre Isidro Hernández, acusaron al presidente de comunidad de Villalta de encabezar al grupo de habitantes, a quienes tildaron de agitadores.

Antes, debido a lo que consideraron una “falta de atención” por parte de la Segob, intentaron que Manuel Ruíz, coordinador de audiencias de esta dependencia, los acompañara a realizar un recorrido en la zona para verificar la situación.

Pero en ese momento, un elemento de Vialidad impidió que subieran al funcionario a una camioneta y, poco a poco, elementos de la Policía Estatal y sus unidades, rodearon al contingente de manifestantes y el edificio de la Dirección de Gobernación, donde supuestamente sería atendido por el propio Pérez Carro.

Los ejidatarios pidieron que todo el grupo fuera atendido; sin embargo el secretario no llegó con la prontitud ofrecida. “Dijeron que en cinco minutos”. Asimismo, criticaron a Manuel Ruíz por “darse a la fuga cobardemente”, pues ya no retornó a dialogar con ellos y los esquivó cuando pidió un espacio para la reunión que se llevaría a cabo.

Señalaron que se retirarían del lugar y amagaron con regresar apoyados con más personas de esas localidades, pues recriminaron la actuación de los funcionarios públicos y consideraron que fue “una burla lo que nos hicieron…parece que nuestro gobierno está nada más de etiqueta”. Reprobaron que cinco policías custodiaran una de las rejas del interior de la Dirección de Gobernación para evitar el paso.