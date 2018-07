Cierra PREP de LA elección local con 86.7% de actas de escrutinio y cómputo capturadas

Con la captura del mil 338 actas de escrutinio y cómputo, que equivalen al 86.7 del total, este lunes a las 19:00 horas fue cerrada de manera definitiva la publicación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Proceso Electoral Local Ordinario 2018.

Al anunciar este cierre, y acompañada de las y los consejeros electorales y el secretario ejecutivo, la consejera presidente del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), Elizabeth Piedras Martínez, detalló que de las mil 542 casillas esperadas, incluidas las ocho especiales, no fue posible capturar los datos de 204, debido a que no se encontraban fuera del paquete electoral o bien sus datos no eran legibles.

Asimismo, destacó que, de acuerdo con el PREP, hubo un porcentaje de participación ciudadana del 64.59 por ciento, aunque precisó que este dato numérico no incluye las casillas especiales.

En el uso de la voz, Norberto Sánchez Briones, Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Seguimiento a Sistemas Informáticos, subrayó que el PREP cumplió con el objetivo, que es proporcionar información preliminar respecto de este Proceso Electoral Local Ordinario 2018.

Recordó que para la preparación de este programa, el ITE contó con el respaldo del Comité Técnico Asesor (Cotaprep), así como del ente auditor, que es la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Campus Juriquilla.

Como lo establece el artículo 353 del Reglamento de Elecciones, en su numeral cuatro, el cierre de la publicación de resultados será en un máximo de 24 horas contadas a partir de la hora de inicio de esta actividad, por lo que ITE determinó hacer la clausura la tarde de este lunes a las 19:00 horas.

La presidente del ITE afirmó categórica que el PREP funcionó de forma adecuada, aunque sí presentó fallas en cuanto a la publicación de resultados durante algunos lapsos.

Reiteró que esta situación no afecta de ninguna manera los resultados definitivos de la elección, puesto que éstos serán anunciados una vez que concluyan los cómputos distritales, previstos para este miércoles cuatro de julio.

Al respecto, el órgano electoral anunció que esperará los resultados de la evaluación que hará el ente auditor respecto de este programa.