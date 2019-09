Desconoce director del Cecyte carga horaria aprobada para los Emsad: Fnerrr

El director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte), Teodardo Muñoz Torres y el coordinador de los centros de Educación Media Superior a Distancia (Emsad), José Alfredo Flores Hernández desconocieron un acuerdo firmado por ambos para la asignación de la carga horaria para el último subsistema, lo que ha provocado que alrededor de 400 alumnos de los planteles Díaz Ordaz y de Ignacio Zaragoza no tengan clases de manera regular.

Tras denunciar lo anterior, el dirigente en la entidad de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (Fnerrr), Yorvelín Montalvo Solano, consideró que la negativa de los funcionarios de cumplir dicho acuerdo se debió a presiones de las dirigencias de los dos sindicatos que agremian a docentes de los planteles Emsad.

Por tal razón, un grupo de alrededor de 30 estudiantes agrupados en la Fnerrr en Tlaxcala se manifestó este jueves frente a la Dirección General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte) –del cual dependen los Emsad—para exigir el respeto a la distribución de la carga horaria aprobada previo al inicio del semestre.

Cabe referir que en ambos subsistemas labora personal agremiado al sindicato de trabajadores del Cecyte-Emsad y a la sección 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pero también docentes militantes de Antorcha Campesina, pues algunos de esos planteles fueron fundados por esta organización.

Montalvo Solano señaló que la decisión del director general del Cecyte y del coordinador de los Emsad de no respetar la carga horaria aprobada por ambos tiene la intención de dejar fuera a tres docentes antorchistas que laboran en los Emsad de Díaz Ordaz y de Ignacio Zaragoza, ubicados en los municipios de Emiliano Zapata y Huamantla, respectivamente.

“Nosotros creemos que por alguna presión o interés político se pretende modificar las cargas horarias para este semestre, sabemos que estas cargas determinan, de algún modo, la permanencia de los maestros en planteles de educación media superior. Ambos funcionarios ya habían firmado la distribución de las horas-clase, pero de repente el coordinador del Emsad solicita modificarlas”.

Aseguró que la Fnerrr –que forma parte del Movimiento Antorchista—no pretende cuestionar el derecho de los dirigentes sindicales de buscar mejoras para sus agremiados, sino exigir a Teodardo Muñoz y a José Alfredo Flores que respeten la carga horaria para los Emsad que ya habían autorizado y no dejar fuera a los docentes antorchistas.

“El hecho de no definir esas cargas horarias, los directores de los planteles no pueden asignar las clases a los maestros y eso ha provocado que a dos meses de haber iniciado el semestre, alrededor de 400 alumnos de los Emsad de Díaz Ordaz y de Ignacio Zaragoza no tengan clases de manera regular”, informó tras adelantar una manifestación mayor si las autoridades no atienden este asunto.