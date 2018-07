CE no ha iniciado procedimiento por caso de ex policías acreditables: Escobar

La Contraloría del Ejecutivo (CE) aún no ha iniciado algún procedimiento administrativo en contra de los funcionarios públicos que participaron en la detención arbitraria de siete ex policías acreditables y por lo cual la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación al gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez, la cual debió haberse cumplido el 20 de junio pasado.

De acuerdo con la titular de la CE, María Maricela Escobar Sánchez esta dependencia no ha iniciado algún procedimiento administrativo contra las personas señaladas por la CEDH, pues el proceso se encuentra en otra instancia y con base a los resultados de esta etapa es como procederá la Contraloría, expuso.

“Ahorita está en otra instancia, y una vez que ésta concluya y se determine esa responsabilidad la Contraloría del Ejecutivo tomará cartas en el asunto. Dependiendo de los resultados de esta situación es que podríamos actuar, hasta entonces sería irresponsable de nuestra parte. Tenemos que ser respetuosos de los tiempos”, abundó.



En su momento, el ex comandante de la Policía Acreditable y uno de los afectados, Jorge López Pérez denunció que el gobierno del estado no ha cumplido la recomendación emitida por la CEDH en el caso de los siete ex policías acreditables que fueron detenidos de manera arbitraria por efectivos estatales y torturados en enero de 2015 por el delito de secuestro exprés, pero del que fueron exonerados.

La recomendación establece que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) debe iniciar un procedimiento administrativo contra los elementos que participaron en la detención e iniciar una carpeta de investigación por el delito de tortura; además el pago de los salarios caídos de los afectados y prestaciones de ley; el pago de los gastos por atención médica que tuvieron que recibir y que se les brinde ayuda psicológica

Asimismo, establece que las autoridades deben ofrecer una disculpa pública a los siete ex policías acreditables afectados. La CEDH fijó 15 días hábiles –a partir de la fecha en que el gobierno estatal aceptó la recomendación–, para cumplirla, plazo que concluyó el pasado 20 de junio.

Por otro lado, la titular de la CE consideró que será a partir de los resultados que arrojen las evaluaciones que se aplican a la administración pública estatal que el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez vaya haciendo los ajustes a su gestión, que anunció la semana anterior, pare mejorar la atención a la ciudadanía.