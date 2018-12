Casos de pederastia sí afectan la imagen de los sacerdotes: Ranulfo Rojas

Los casos de pederastia de sacerdotes sí ha afectado la imagen de los presbíteros en Tlaxcala, reconoció el rector del Seminario de la Y Griega, Ranulfo Rojas Bretón, quien mencionó que de cada 10 casos que se presentan, ocho se dan en el ámbito familiar y los dos restantes se reparten entre el ámbito educativo, eclesial y “otros”.

“Pero obviamente se focaliza mucho a lo que sucede en el ámbito del sacerdocio y estamos conscientes de ello. En la semana asaltaron a un sacerdote joven, le quitaron su camioneta a punta de pistola en Zacualpan, era una camioneta no nueva, es modelo 2009, y cuando uno lee los comentarios, de 50 comentario, todos dicen porque no lo mataron, es un ladrón o es un pederasta, sin conocer a la persona”, refirió.

Ranulfo Rojas dijo que lamentablemente esa es la imagen que de pronto se tiene de los sacerdotes y “eso lo tenemos que enfrentar con mucha esperanza y con mucha actitud positiva, siguiendo el llamado de que el sacerdocio es una vocación de servicio y de ayuda. Por eso, el papa Francisco lo ha dicho muchas veces, es una formación contra cultura, contra corriente y a veces en una imagen no tan afectiva, pero si conviven con los seminaristas, verán que son muchachos sanos, jugando, tocando, felices de buscar eso”.

Insistió que los sacerdotes enfrentan una imagen social no muy grata y sin embargo “tenemos que estar anunciando la alegría de ser sacerdote. En Tlaxcala no ha sido tal el impacto como en otras organizaciones religiosas, pero sabemos que hay casos en otros lugares, no los justificamos y por eso buscamos que los seminaristas sean congruentes y comprometidos con la gente, cercanos. Hoy el papa utiliza mucho la frase con olor a oveja, esto es, cercanos con la feligresía y si conocen a nuestros muchachos se darán cuenta que ese es el principio con el que se preparan. Pero sí nos ha afectado, por supuesto que sí”, ese problema.