Casi 33 por ciento de predios en el estado son irregulares, señala el ICET

Alrededor de 33 por ciento de predios en la entidad todavía carece de regularización, informó Emilio Minor Molina, director del Instituto de Catastro del Estado de Tlaxcala (ICET), quien hizo un llamado a la población a tomar consciencia sobre esta condición y ponerse al corriente para tener certeza jurídica patrimonial.

Son propiedades ocultas, porque no han sido dadas de alta; otras que quedaron en medio de una situación intestamentaria y aquellas en los que las personas no han iniciado un juicio de usucapión, explicó.

“Es con lo que yo me encuentro día con día, pues ya cuando el problema está encima o cuando una persona no dejó un testamento para heredar su posesión, surgen los conflictos familiares y derivan en juicios que no muchas fluyen en el acuerdo de todos”.