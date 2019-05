Cáncer o hambruna

Este es el falso dilema que plantea el secretario de Agricultura de USA, al emitir un comunicado el pasado 30 de abril, en el que respalda y refuerza las conclusiones de la EPA, la Agencia de Protección del Medio Ambiente, en cuanto a que el mortal glifosato no representa riesgo alguno para la salud humana y, por lo tanto, se ha renovado el permiso para producir este veneno a la empresa Bayer–Monsanto. En dicho comunicado, el secretario ha afirmado que dado el crecimiento poblacional y las crecientes necesidades de producir masivamente alimentos, tanto ahora como en el futuro inmediato se seguirán empleando todos los recursos técnicos disponibles, incluyendo el uso masivo del glifosato, basándose en las conclusiones de la EPA de que no representa un peligro para la salud humana. Sin embargo, apenas hace unos días, un tribunal de San Francisco, California, condenó a los criminales de Bayer–Monsanto al pago de una indemnización por 2055 millones de dólares en favor de una pareja de septuagenarios, Alva y Alberta Pilliod, por haber contraído cáncer de piel (linfoma de Hodkin), debido al uso continuado durante varios años del herbicida Round Up en sus cultivos.

Esta es la tercera condena millonaria en contra de la empresa (la primera fue en 2018 por 208 millones de dólares en favor de Dewaine Lee Johnson; la segunda en marzo de 2019 en favor de Edwin Hardeman por 80 millones de dólares) por las mismas razones: no haber advertido que el producto era cancerígeno, el mal diseño del producto, la negligencia y malicia de la empresa. Lo elevado de la multa y la cantidad de demandas pendientes (más de 13 mil en USA) puso de mal humor a los accionistas de Bayer que una vez más ven mermadas sus ganancias, pues sus acciones en la bolsa registraron una importante caída y además están heredando la estela de criminalidad sembrada por Monsanto durante décadas.

También hay que aclarar que las declaraciones de las instituciones oficiales del gobierno trumpista, se dan precisamente después de que en abril pasado la revista Scientific Report, publicara un estudio más que demostró en ratas de laboratorio, la aparición de cáncer al estar en contacto con el glifosato, así como las alteraciones genéticas y morfológicas en las descendientes hasta la 3ª y 4ª generaciones. No en balde, hasta la fecha se siguen reportando los daños genéticos, las malformaciones y las enfermedades generadas por el agente naranja (de la misma familia que el glifosato) en la población civil de Vietnam, sin mencionar que los propios soldados norteamericanos de tierra sufren las mismas consecuencias por haber estado en contacto con el mortal desfoliador. Esto significa que la administración trumpista defiende los intereses de la empresa por encima de cualquier tipo de consideración ética y por encima de toda evidencia científica.

La declaración del secretario de Agricultura de que lo urgente es producir más alimentos, a costa de lo que sea, es falsa desde cualquier ángulo que se le vea: el uso de este tipo de agrotóxicos sólo favorece las ganancias de la agricultura industrializada, la que además produce no verdaderos alimentos, sino productos desnaturalizados que provocan desnutrición y enfermedades, pero nada tienen que ver con la verdadera producción agroecológica tradicional campesina que tiene otros objetivos muy distintos a la simple obtención de rentabilidad. Además la producción industrial no está enfocada a acabar con el hambre en el mundo, sino exclusivamente a generar ganancias; se trata de productos que se venden en los grandes supermercados, destinados a las poblaciones urbanas que ya están cautivas en una forma de vida que se califica de “desarrollada”, pero que los ha privado de todo tipo de autonomía.