Califica CNTE como “traicioneros” a diputados federales de Morena por aprobación de la reforma educativa de AMLO

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Tlaxcala calificaron como una “traición” de los diputados federales de Morena la aprobación de la reforma educativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues mantiene casi el 80 por ciento de los ejes implementados en la materia por el ex mandatario federal Enrique Peña Nieto.

Refirieron que están a la espera de indicaciones de la dirigencia nacional de la CNTE para ver qué acciones se realizarán en el país para manifestar su rechazo a esta nueva norma y para lograr que verdaderamente se abrogue la reforma educativa de Enrique Peña Nieto como lo prometió al magisterio nacional López Obrador en su campaña rumbo a Palacio Nacional.

En entrevistas vía telefónica, Citlali Ortiz Cano y Agustín Sánchez Corona, dirigentes del Movimiento Magisterial Tlaxcalteca (MMT) y del Consejo Central de Lucha (CCL) observaron que todavía faltan varios procedimientos legislativos, entre ellos la aprobación de esta reforma por parte del Senado de la República y de por lo menos 17 congresos estatales, para que ya sea integrada a la Constitución Política de México.

Y será en ese proceso, advirtieron, que la CNTE implementará su plan de lucha contra las nuevas modificaciones constitucionales que en materia de educación fueron aprobadas por el pleno de la Cámara de Diputados federal la madrugada de este jueves.

Si bien ambos líderes del magisterio disidente en la entidad reconocieron que la reforma educativa de López Obrador tiene algunos puntos que son respaldados por la CNTE, mantiene casi el 80 por ciento de la norma aprobada en 2013 por los partidos del Pacto por México (PRI-PAN-PRD) e implementada por Enrique Peña Nieto.

Entre los puntos positivos de la nueva reforma educativa que fueron acordados con la CNTE, están que se quitó la parte punitiva de la evaluación docente, se eliminó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y se retoma el proceso de escalafón para el ascenso de los docentes; además, se fortalece a las escuelas normales del país.

Citlali Ortiz dijo la tomó de sorpresa la aprobación hecha en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, de ahí que todavía estaba analizando la propuesta, pero consideró que se trató de una “traición” y falta de respeto al magisterio de país por parte de todos los diputados federales, pero de manera especial de los de Morena, algunos de los cuales se comprometieron a la derogación total de la reforma educativa peñista.

“Tendríamos que pensar por qué el PRI está contento, por qué el Verde y Nueva Alianza están contentos, porque hay muchas cosas que están acorde con sus intereses. Tal vez los más radicales son los del PAN porque quedaron fuera las promociones, los ingresos, porque ellos querían que fuera a través de un examen, pero en un transitorio se salva esa parte para que en las leyes secundarias tal vez se fijen los criterios, pero no es lo mismo un transitorio o una ley secundaria que algo que pueda quedar plasmado en el Artículo Tercero”.

“El decir que la educación queda bajo el dominio de la Estado es un avance y también que nos están incluyendo en la realización de planes y programas, pero no me claro. Y ese artículo 16 transitorio parece que salvaron la situación del escalafón, de la promoción, de la admisión, pero queda al arbitrio del gobernante, un día puede amanecer un decreto o puede la Cámara de Diputados decir que ese transitorio desaparece porque no son definitivos”, pero falta todavía un análisis más a fondo para ver el daño que todavía queda de la reforma educativa de Peña Nieto.