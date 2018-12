Buscará ITE preservar su plantilla laboral en 2019 pese a posible recorte: Piedras

Ante el posible ajuste a la baja de 4.7 millones de pesos a su propuesta de gasto para el próximo año, la presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), Elizabeth Piedras Martínez advirtió que buscarán mantener su plantilla laboral, la cual asciende a 51 personas.

Ante la inminente aprobación del presupuesto de egresos del próximo año, en el que de acuerdo con la iniciativa del titular del Ejecutivo local solo le asignarían 80 millones de pesos y no los 84 millones 746 mil 835 pesos requeridos en su iniciativa de anteproyecto de gasto para 2019, la funcionaria electoral enfatizó que buscarán mantener a sus trabajadores.

“En este momento, nosotros no queremos adelantarnos a un recorte presupuestal a la institución, nosotros planteamos iniciar el año con la plantilla de personal que ya comentaba de 51 personas, porque después de un análisis minucioso de las necesidades institucionales del próximo año consideramos que es una plantilla mínima básica que permitirá al ITE atender sus actividades, por lo tanto lo ideal es mantener la misma plantilla que propusieron en nuestro anteproyecto de presupuesto”, dijo.



En caso de que se reduzca el presupuesto, de acuerdo con lo que solicitaron, al este riesgo de reducir la plantilla, se le inquirió.

-Las 51 personas a las que me refiere incluye a las consejeras y consejeros del instituto y respecto a la reducción, en su momento lo tendríamos que revisar obviamente en colegiado, porque no es una decisión solo de la presidencia, pero no podemos adelantarnos hasta que no sepamos en qué sentido viene nuestro presupuesto, apuntó.

Por ello, Piedras Martínez explicó que ha tratado de justificar y “defender” la propuesta de gasto que presentaron en el mes de septiembre al gobierno del estado, en específico, a la Secretaría de Planeación y Finanzas, por lo que sostuvo una reunión de trabajo con los diputados que integran la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la LXIII Legislatura local.

“Solo tuvimos una reunión con la comisión de Finanzas y en este encuentro tuvimos la oportunidad de poder explicar capítulo por capítulo y cada una de las partidas, el recurso que estamos solicitado y en qué se estará invirtiendo. Me parece que en esa reunión fue suficiente y aunque hubo inquietudes, nosotros dimos respuestas a éstas y hasta el momento no nos han vuelto a llamar por alguna duda que haya surgido por nuestro presupuesto”, detalló.

Abundó: “Nosotros ofrecimos la disposición de acudir en el momento en que la Comisión de Finanzas o el Congreso lo estimara pertinente si hubiera más dudas o inquietudes sobre nuestro presupuesto, pero hasta el momento no ha ocurrido así.

Recordar que el ITE solicitó 84 millones 746 mil 835 pesos de presupuesto, de los cuales, el 58.9 por ciento serían para las prerrogativas de los partidos políticos, pues para las actividades ordinarias de los partidos políticos destinarían 48 millones 489 mil 40 pesos y un millón 454 mil 671 para actividades especiales, en tanto que para actividades del organismo propuso una cantidad de 34 millones 803 mil 124 pesos, de los cuales, 10 millones 717 mil 737 pesos serían utilizados “para atender la grave situación de laudos”.