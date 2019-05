Bordar la “Verdad Histórica” (parte I)

La posible exoneración de un juicio político a Jesús Murillo Karam, procurador de la República durante la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, es otra evidencia de la selectiva y eterna impunidad en México. Es otro ejemplo de que los perpetradores de los delitos de lesa humanidad y sus cómplices institucionales podrán vivir en la más completa impunidad.

Es una prueba flagrante de que la violación permanente de las garantías individuales, al Estado de derecho y/o los derechos humanos, se ha perpetuado y normalizado, tanto por la facilidad con la que se ejecutan, como por las nulas consecuencias jurídicas.

La gravedad de esta posible exoneración es proporcional a la salida política que el Estado mexicano dio, a través de Murillo Karam, a la desaparición forzada de los 43 estudiantes, una salida política presentada en un expediente que fue vulgarmente denominado “La Verdad Histórica”.

En el proceso de transición o alternancia que, desde hace cinco meses estamos, desde que arribó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, acompañado de su Cuarta Transformación, la posible exoneración es una mala señal, un pésimo augurio de que la violencia permanecerá, con ello la desaparición forzada y también la impunidad. No habrá, como no lo hubo en la primera alternancia o transición acaecida en el año 2000, una justicia transicional, hoy podemos decir una justicia postransicional, la impunidad selectiva ante este posible suceso se antoja verla de nuevo como un pacto establecido entre el viejo PRI y el PRI del siglo XXI, apersonado en Morena.

En esta primera entrega de tres, se presentará al lector de manera muy sucinta cómo es que a través de los años y ante la permanencia del delito de desaparición forzada el Estado mexicano ha bordado su “Verdad Histórica”, y cómo, paralelamente, ha blindado a través de tecnicismos y burocratismo a los perpetradores y cómplices.

Los primeros informes oficiales que el Estado mexicano ha presentado sobre la desaparición forzada de personas tienen una tendencia histórica general, consiste en: la negación, la tergiversación de los hechos, información inconclusa, excesiva burocratización o “tecnificación” investigativa, la negación y, finalmente, la construcción a través de dichos informes de una “Verdad Histórica”.

En esta primera entrega se presentarán dos informes en los que se “investigó” la desaparición forzada de personas a finales de los años sesenta y principios de los setenta en el estado de Guerrero. Particularmente, cuando el Estado mexicano enfrentó los movimientos armados de Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas. El primer informe fue presentado por el entonces procurador Óscar González Flores en el año 1979, el segundo fue presentado por el procurador Carpizo en el año 1990. ¡Informe Carpizo!

En el Informe de Óscar González se precisa que no hay desaparecidos, sí desconocidos y que algunos han sido localizados. Que los desaparecidos murieron en enfrentamientos y otros seguían prófugos, mientras que algunos más murieron sin ser identificados. Otros más fueron ajusticiados por sus compañeros al traicionar el movimiento armado. Según este informe, algunos de los desaparecidos murieron en riñas con grupos antagónicos, por diferencias familiares o políticas, algunos más murieron por enfrentarse contra narcotraficantes y contrabandistas. Ya desde entonces el narcotráfico era una buena opción.

20 años después del Informe de Óscar González se presentó el Informe Carpizo. Este informe se centra en los enfrentamientos y emboscadas que los grupos armados tendieron al Ejército y, particularmente, en la operación de las fuerzas armadas ante el rescate del entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, secuestrado por el comando de Lucio Cabañas.

En este informe apenas se reconoce la existencia de presuntos desaparecidos, cuando llega a reconocer la desaparición, inmediatamente la justifica arguyendo que no están desaparecidos, que están muertos, que fueron ultimados durante los enfrentamientos con el Ejército, que murieron durante las emboscadas.

Subraya que algunos desaparecidos no tienen registro de detención en ministerios públicos, que fueron trasladados a cuarteles militares y cárceles clandestinas, pero no los retuvieron ahí, sino que fueron, después de su interrogatorio, puestos en libertad. Por tanto, es difícil precisar el carácter de desaparecidos, debido a que los militantes del movimiento armado cambiaban sus nombres, los seudónimos imposibilitan establecer su identidad jurídica. Por tanto, no se puede rastrear al “desaparecido”, no se puede buscar a alguien que no se conoce.

El Informe Carpizo llegó a sostener que los muertos en emboscadas y enfrentamientos no llegaron a aparecer porque sus cuerpos fueron sepultados por pobladores en fosas comunes y que en algunas ocasiones sus compañeros de armas se los llevaron y sepultaron. La misma suerte corrieron algunos soldados caídos en combate, fueron sepultados por sus compañeros.

Cuando uno revisa las listas de desaparecidos presentadas en el Informe Carpizo, se percata inmediatamente que los supuestos desaparecidos en la operación de rescate del gobernador Figueroa fueron personas que habían ya sido detenidas con antelación a esos hechos, incluso, sus familias los habían ya reportado como desaparecidos.

La predominante de este informe es, en todo momento, poner en duda la desaparición, puesto que precisa que muchos desaparecidos estaban prófugos y que otros había regresado a sus hogares.

Veamos, en términos generales, las omisiones que se hicieron en ambos informes. Las versiones orales en ambos informes sostienen que los desaparecidos fueron antes detenidos en retenes militares o sacados de sus hogares por fuerzas castrenses. En ambos informes se acepta y, al mismo tiempo, se niega la utilización de bases militares como cárceles para civiles. Por primera vez un declarante señala haber escuchado que algunos detenidos fueron arrojados al mar. Mas los testimonios no fueron tomados como fuentes o evidencias, se presentaron como elucubraciones. Los presos en cárceles o reclusorios fueron puestos a disposición de las fuerzas armadas, podían éstos solicitar su entrega. Los testimonios sostienen que la Policía Federal llevó a cabo múltiples detenciones de personas que no fueron posteriormente encontradas. Los testimonios subrayan también que previo a la desaparición de una persona estaba su detención ilegal en retenes carreteros, en la calle, su hogar y lugares de trabajo.

Ambos informes están plagados de ambigüedades, pues no se acepta la desaparición, hay negación, pero después sí se acepta, pero a medias. El eufemismo de desaparecido es recubierto con otros eufemismos: muertos en anonimato, prófugos, ajusticiados por enfrentarse contra el “narcotráfico” y a los “contrabandistas” de la zona.

En ambos informes se habla de desaparecidos, pero no son desaparecidos realmente, son presuntos desaparecidos ya que no se puede confirmar su desaparición, porque quizá murieron en emboscadas y enfrentamientos y sus compañeros de armas o los militares dieron sepultura en el lugar del enfrentamiento. No existe un registro ministerial, aunque los testimonios sostengan que los retuvieron en cárceles clandestinas, no se comprueba, no se confirma. Además, no se puede sostener su identidad jurídica, pues los militantes armados usaban seudónimos, por tanto, no se puede buscar a un desaparecido si no se conoce.

Así la eficiencia investigativa del Estado mexicano que se investiga a sí mismo. En la próxima entrega, el lector encontrará los resultados emitidos en el Informe de la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) presentado durante el sexenio de Vicente Fox.

rodolfo.gamino@ibero.mx