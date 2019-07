Una verdadera bomba de tiempo es la que han generado algunos de los integrantes del Congreso local con la operación y asignación de apoyos del Fondo de Acciones para el Fortalecimiento al Campo, todos por sus intereses personales.

Esos legisladores han dejado el beneficio social que presuntamente traería entre hombres y mujeres en condiciones de vulnerabilidad repartir 154 millones 500 mil pesos, porque han visto en éste la forma y oportunidad de hacerse de algunos dividendos.

Las ganancias, al parecer, van más allá de lo que uno se imaginaría que podría haber ideado esa bolsa de recursos, ya que los congresistas de la era del no robar, no mentir y no traicionar, también se decantaron por obtener jugosos dividendos financieros extraordinarios para sus causas personales.

Para ello, está documentado, diputados llegan a los ayuntamientos a imponer los proveedores de maquinaria y herramientas, de fertilizante y, desde luego, de proveedores de animales con el argumento de que los recursos con los que se pagarán fueron asignados por ellos, es decir, que se presentan como los dueños de los recursos públicos generados por los impuestos ciudadanos.

Pero no solo eso, los diputados y sus proveedores han fijado a los productos precios muy por encima de los que existen en el mercado, a fin de aumentar sus ganancias, con lo cual el presunto beneficio del programa se va a los bolsillos de algunos.

Por ejemplo, creyendo en la ingenuidad de los productores, pretendieron vender cerdas primalas en 8 mil pesos, con un subsidio de 35 por ciento del ayuntamiento, cuando el costo en el mercado oscila entre 5 mil y 6 mil pesos.

Ello, sin contar que algunos legisladores, como Miguel Ángel Covarrubias, pretenden imponer en los municipios no solo a los comités ciudadanos, sino la lista de beneficiarios del programa de fertilizante y eso que el ciclo agrícola primavera–verano está en la recta final. No vayan a liberar el químico cuando las milpas ya tengan mazorca.

Por esa razón, a casi tres meses de que fueron expedidas las reglas de operación, varias de las convocatorias en los municipios para la asignación de beneficiarios del fondo han quedado desiertas y han tenido que modificarlas para tratar de recuperar lo perdido.

Las molestias entre pobladores y autoridades van creciendo y muy pronto podría estallarles el conflicto, porque la bomba de tiempo, lejos de desactivarse, la siguen “dinamitando”. Ahí está el caso de San Lucas Tecopilco.