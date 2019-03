Barrales: Urge que Sader entregue 10 toneladas de semilla para iniciar siembra de amaranto

Es urgente que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) entregue semilla de amaranto a productores, a efecto de iniciar labores de siembra a más tardar el próximo 15 de abril, apremió Perfecto Barrales Domínguez, presidente estatal del Sistema Producto Amaranto.

Dijo que ya expuso el caso a Lorena Cuéllar Cisneros, coordinadora estatal de Programas de Desarrollo del gobierno federal, a quien requirió 10 toneladas de semilla para mil 500 hectáreas, y que ella ofreció su apoyo para resolver la demanda, por lo que está en espera de la respuesta.

“El amaranto ya está incluido en la canasta alimentaria y ahora resulta que no hay, esa es una de las preocupaciones que tenemos. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya está ayudando, pero ahora falta incentivar a los productores”, indicó.



Refirió que la siembra se puede realizar “llueva o no”, pues es viable hacerlo en seco, pero –agregó- el tiempo está casi encima, la idea es iniciar a más tardar el 15 de este abril.

Apuntó que ha entregado solicitudes en oficinas centrales de la Sader en la Ciudad de México, pero aún no hay respuestas claras, “hay mucha burocracia, me mandan con el secretario del secretario, no tienen poder de decisión”.

Insistió en que es preocupante que no se valore a este cereal y puntualizó que uno de los objetivos es que los campesinos sean proveedores de los programas del gobierno federal, “porque la mayoría lo son las grandes empresas agroalimentarias, como Nestlé, Maseca, Minsa y Kellogg´s, las cuales usan transgénicos como materia prima, pero existen dudas en torno a su impacto en la salud” de las personas que los consumen.

Por eso la opción es que el agricultor sea beneficiado económicamente y abastezca de semillas nativas del país, tanto de cereal como de maíz, ambos libres de tóxicos, “lo que ayudaría a la salud de la población mexicana”.

Reiteró que su propuesta al presidente es que cada productor siembre una hectárea de amaranto y reciba un pago de 20 pesos por kilogramo de amaranto y de 12 pesos por el de maíz criollo. “Que se ayude a todos por igual”.

Añadió que el proyecto es transformarlos en harina para agregar un valor y para crear empleos, pues abundó que le “preocupa mucho que las empresas transnacionales se estén metiendo, por ejemplo –dijo-, Nestlé ha sacado un producto con amaranto en cuanto supo que ya era parte de la canasta básica oficial”. Molesta que acaparen el mercado y el gobierno siga dándoles preferencia, expresó.