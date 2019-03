Ave fénix, avatar o ganso. ¿Cuántas Morenas hay en Morena? Ante la crisis que atraviesan los partidos políticos después de la elección 2018, no hay un solo partido entero. Todos son partidos partidos.

En primer lugar el PRI. El partido de Estado surge en 1929. Es el que logra la estabilidad y el milagro mexicano. Siempre fue un partido con muchos partidos. Primero fue el de los generales. Después de los cachorros de la revolución. Y luego de los Chicago boys.

En la década de los ochenta emergen tres PANes. Uno empresarial, pragmático que le da para alcanzar la Presidencia de la República. Otro doctrinario muy reducido. Y, un tercero que la clase media baja usa como mecanismo de movilidad social.

Las tribus son y han sido la característica diferenciadora del PRD. Grupos provenientes de todo el espectro de la izquierda. A los que se suma la izquierda del PRI y la intelectualidad surgida de las universidades..

Morena no es ajeno a la práctica política del origen y desarrollo del partidismo político. Así, por ejemplo, en el caso de Tlaxcala es observable una fracción de Morena que es priista. De profunda herencia priista.

También existe una Morena blanquiazul. La militancia que con la alternancia se convierte en poder bajo la sombra del PRI. Un PAN con experiencia marginal articulado alrededor de los profesionistas de clase media.

La Morena más Morena llega del PRD. Desde un inicio algunas tribus marcan distancia del partido. Las más se acuerpan alrededor del candidato Andrés Manuel López Obrador.

A ellas, se suman Morenas que se desprenden de los partidos políticos de la coalición Juntos Haremos Historia. De ahí la diversidad en los comportamientos de una militancia diversa.

Lo que les da unidad es la figura y el discurso del presidente de la República. No hay voz local, no hay voz interna, porque no hay identidad. Solo una delicada piel que adquiere color guinda. En conclusión: Ave Fénix, avatar o ganso.