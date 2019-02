Avalar la reforma constitucional que creará la Guardia Nacional es prioridad: Vázquez Velázquez

Los integrantes de la LXIII Legislatura se fijaron como prioridad para este periodo de sesiones avalar –cuando concluya el proceso de aprobación en el Congreso de la Unión, la reforma constitucional a través la cual se creará la Guardia Nacional.

La presidenta de la mesa directiva del Poder Legislativo, Mayra Vázquez Velázquez, expuso que por tratarse de un tema de alto impacto estatal y nacional, será abordado a la brevedad posible una vez que se realice la declaratoria respectiva por ambas cámaras del Congreso federal.

La legisladora de la fracción parlamentaria del partido Movimiento de Regeneración Nacional sostuvo que por tratarse de una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se requiere de la aprobación de al menos 17 estados para que se conviertan en texto vigente.

Además, sostuvo que la reforma constitucional en materia de seguridad es un tema que ha sido discutido con el gobernador del estado Marco Antonio Mena Rodríguez, quien ha mostrado “disposición de conjuntar los trabajos”.

En tanto, reconoció que deben mejorar el trabajo parlamentario en las sesiones ordinarias, a fin de avanzar en el programa legislativo, por lo que dijo que ha propuesto a los integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política abordar más de tres temas en cada una de plenarias ordinarias.

“En lo personal he solicitado que las sesiones no sean tan cortas y que no se aborden dos o tres temas y esa es una de las prioridades que tengo y cada viernes que se toman las decisiones de lo que se va a tocar a las sesiones siguientes les digo que por favor avancemos en lo que podamos”.