Autoridades emanadas del PRD tienen hasta el día 25 de agosto para reafilarse a su partido: Cambrón

Las 107 autoridades de elección popular que tiene el Partido de la Revolución Democrática (PRD) tienen hasta el próximo 25 de agosto para refrendar su afiliación a dicho instituto político, de lo contrario “se entenderá” que estarán dados de baja de la membresía de esta fuerza electoral.

El líder estatal del PRD, Juan Manuel Cambrón Soria sostuvo que de acuerdo con el proceso de reafiliación que lleva a cabo este partido, las autoridades emanadas del sol azteca tienen ese plazo para poder confirmar su militancia, de lo contrario “se entenderá que están fuera del partido.

En la actualidad, el PRD cuenta con 10 presidentes municipales e igual número de síndicos, así como 41 regidores y 44 presidentes de comunidad, así como dos diputados de representación proporcional.

De ellos, solo los munícipes de Acuamanala, María Catalina Hernández Águila; Apetatitlán, Eloy Reyes Juárez; Panotla, Eymard Grande Sánchez; Xalostoc, Mario López López y Benito Juárez, Alejandro Campech Avelar, han ratificado su militancia, lo mismo que la diputada Laura Yamili Flores Lozano.

En cambio, cinco alcaldes, como son los de Contla, Miguel Muñoz; Xicohtzinco, José Isabel Badillo Jaramillo; Zacatelco, Tomás Orea Albarrán y de Totolac, Giovani Pérez Briones, no han aceptado su reafiliación al partido que los llevó al cargo.

Lo mismo ocurre con Maribel Cervantes Hernández y su hijo, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, quienes como alcalde de Texóloc y diputado local, respectivamente, quienes no han hecho su reafiliación al sol azteca.

Sin embargo, “si de aquí al 25 de agosto, los presidentes municipales de Tlaxcala no hacen su reafiliación, no hacen su ejercicio de refrendo, estarán dados de bajo en automático, lo tienen que hacer en lo oscurito o por debajo del agua, como quieran hacerlo, pero si no lo hacen, estarán dados de baja”, sostuvo el presidente estatal del PRD.