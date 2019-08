Autoridades deben fajarse los pantalones y regular transporte público: López

Las personas que tienen en sus manos resolver la problemática que enfrenta la sociedad en materia de movilidad y transporte público le han rehuido a su responsabilidad y “no se han fajado los pantalones”, todo por querer quedar bien con los grupos de poder de ese sector, consideró el diputado panista Omar Milton López Avendaño.

En entrevista, el líder de la bancada del PAN en el Congreso local consideró que es inaplazable crear una nueva legislación en materia de comunicaciones, transportes y movilidad, porque la actual legislación tiene casi cuatro décadas de haberse emitido y ya no responde a las necesidades de la sociedad.

Sin embargo, admitió que tanto a las autoridades estatales como a los propios diputados les ha faltado interés, compromiso y determinación para crear dicha norma, ya que sucumben a intereses particulares.

“Las personas que están al frente del tema del transporte no se han fajado los pantalones y han incumplido con sus obligaciones y en cambio, cuando subimos la iniciativa para crear la ley en la materia, dijeron que estamos vulnerando la autonomía de la comisión de movilidad y que ellos lo iban a resolver a través de foros, pero no se han mostrado los resultados de éstas. Esto ya es un tema prioritario, que tiene que atacarse de manera inmediata y deben entender que aquí se vienen a tomar decisiones, que aquí vienen a fajarse los pantalones y que no siempre las decisiones que se tomen es para quedar bien con los sectores”, espetó el panista.