Aumentan feminicidios y al brutalidad con la que se cometen esos asesinatos por condiciones de género: CMU

En Tlaxcala como en el país, hay un aumento no solo en el índice de feminicidios, sino en la brutalidad y saña con la cual ultiman a las mujeres solo por su condición de género, lamentó la directora de la asociación civil Colectivo Mujer y Utopía (CMU), Edith Méndez Ahuatzi.

Entrevistada antes de la inauguración de las mesas de análisis de lineamientos especializados de actuación y medios de prevención contra la violencia de género que se realizó este miércoles en el Congreso local, la activista refirió que la pasividad y la negativa de las autoridades por atender las condiciones que enfrentan las mujeres ha derivado en esta situación.

“Hay un aumento en la incidencia, pero también en la brutalidad de los feminicidios y sobre todo es que quedan en la impunidad, y eso da el mensaje que pueden hacer con la vida de las mujeres y con sus cuerpos lo que quieran, porque no les pasará nada y eso es grave, que las autoridades deberían de trabajar para que eso no sea así”, sostuvo en entrevista.

Por ello, insistió en sus críticas por la negativa institucional de que en Tlaxcala pudiera emitirse la declaratoria de alerta de violencia de género, todo “por cuidar una imagen, una imagen que no existe y que nos genera violencia en contra de las mujeres”.

Muestra de ello, refirió que su agrupación tiene contabilizados 114 casos de feminicidios en la última década, de los cuales, 14 se han registrado en lo que va del presente año.

Abundó que contrario a la atención que el tema amerita, el gobierno del estado y sus instituciones “siguen con la idea de cuidar una imagen para seguir negándose a la declaratoria y se emita la alerta”, por ello solo se han abocado a dar muestras de buena voluntad ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

“El gobierno lo que ha hecho es dar respuestas para evitar que se decrete la alerta, y la Conavim ha aceptado ello por la supuesta buena voluntad del gobierno, pero no entiende que no necesitamos buena voluntad, cuando no hacen su trabajo para atender la violencia de género y siguen habiendo mujeres asesinadas y cada día son más jóvenes”.