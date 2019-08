Ataca plaga del “picudo” a 300 hectáreas de maguey; en riesgo producción de pulque

Alrededor de 300 hectáreas de plantaciones de maguey en la zona poniente del estado son afectadas por la presencia de la plaga del “picudo”, la cual pone en riesgo a toda la región del Altiplano y a la producción de pulque, alertó Marilú Carro Huerta, fundadora del Sistema Producto Maguey en Tlaxcala.

Señaló que este escarabajo de agave fue introducido a la entidad a través de plantas contaminadas proveniente de otros estados, debido a la falta de norma y cumplimiento en materia de sanidad.

Advirtió que existe el riesgo de que esta plaga se extienda fácilmente, porque el insecto vuela y las condiciones climáticas son propicias para su desarrollo, por lo que el Comité Estatal de Sanidad Vegetal ya realizó un mapeo para analizar esta situación.

“Si otros estados donde se produce tequila y mezcal ya sufrieron su propia crisis, Tlaxcala no la va a aguantar, porque no solo es perjudicada esta entidad, también otras como Hidalgo y Puebla, por lo que el problema es en la región del Altiplano. Es muy alarmante y podría impactar mucho en la producción de pulque y aguamiel; si no se combate en tres o cuatro años habrá un repunte, porque el “picudo” no tiene respeto por nada”, indicó Carro Huerta

Apuntó que este Sistema Producto no ha recurrido al gobierno estatal, solo a Lorena Cuéllar Cisneros, representante del gobierno federal en el estado, quien dio indicaciones a Sanidad Vegetal y este organismo realizó el mapeo a partir del 24 de mayo pasado. El insecto se detectó en febrero y “en grandes volúmenes”, pues siempre ha habido pero en cantidades menores, agregó.

Se combate con feromonas o con preparativos elaborados a base de piña o miel; los productos químicos no se usan, porque en primer lugar no van a tener efecto y en segundo porque el maguey tiene como fin el consumo humano, por tanto no es recomendable.

Una vez que la planta es afectada en el corazón, donde aparece una mancha negra, muere, lo cual representa una pérdida irreparable en aquellas que están a punto de producir, por lo que para el productor “que la ha trabajado desde hace 10 o 15 años, no tendrá nada y eso es un desastre económico tremendo”, indicó.

Comentó que el cambio climático pudiera ser una de las causas que favorece al “picudo” y consideró que quizá este problema “no interese, pero sí afecta mucho, es una plaga poco conocida en Tlaxcala, aunque es de gran magnitud”.

Resaltó que es difícil de controlar y que una hembra pone alrededor de 300 huevos y que tiene de seis a ocho posturas anuales; “es un cantidad terrible”. En tanto, el productor invierte en el ataque, proceso de largo plazo, de un mínimo de dos años.

“Definitivamente se requiere apoyo institucional y recursos, porque es muy caro. Cada feromona vale 280 pesos, su vida útil es de tres meses, representa un dineral. No hay recursos suficientes, por eso es necesario que las personas afectadas se acerquen al Sistema para ver la manera de cómo se resuelve”, asentó.

De hecho, “para el maguey nunca ha habido apoyo como tal, hay paliativos de programas, sencillos, pero de manera global, de rentabilidad factible y proyecto real de inversión, no lo hay”, lamentó Carro Huerta.

Incluso –acentuó-, no se ha tenido respaldo para la emisión del reglamento de la Ley para el Fomento y Conservación del Maguey y sus Derivados, pese a que esta normatividad fue emitida hace aproximadamente tres años, por lo que es “letra congelada”.

El Sistema ha buscado el apoyo de Lorena Cuéllar Cisneros, a fin –señaló- de encontrar la forma de que el gobernador Marco Antonio Mena “nos atienda, porque no nos ha tomado en cuenta”, por lo que el tema se planteó en la pasada sesión del Consejo Estatal de Desarrollo Sustentable (Cedrus).

El apoyo con planta es subsidiado, ya que el productor también aporta una cantidad económica, “pero eso no es el maguey, tiene un contorno muy grande, y tanta es la desatención del gobierno del estado que ni sus instituciones conocen la ley”.

Recordó que esta normatividad representó inversión económica, de tiempo y de estudios en campo durante más de dos años, de ahí que al Congreso local “se le entregó un trabajo ya hecho, no aportó ni una coma, lo único que nos dio fueron seis mil pesos para la comida de un evento realizado, todo gasto ha sido absorbido por nosotros”.

Recordó que ella redactó ese marco jurídico en el que se establece que la Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa) manejará este cultivo “tan importante” y que se deben asignar presupuestos, pero “no conoce ni el decreto, no lo ha leído… nos lo cambian por programas de gobierno, es una total ofensa para nosotros”.

Nuestra política no es hacer política con ningún partido “porque el campo no está a la venta ni a los intereses particulares de ningún partido, no se puede politizar… ¿qué queremos del gobierno?, que se haga socio de los productores, en cuestiones de que cada quién haga su trabajo, porque el apoyo solo es de fotografía, de quedar bien”, indicó.