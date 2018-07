ASUNTO DE FINANZAS, LINAJES Y FAMILIA. GOBERNADOR(A) FEDERAL Y ESTATAL

Asunto de finanzas, linajes y familia. La designación de la ex priista y ex candidata del PRD al gobierno del estado, Lorena Cuéllar Cisneros como coordinadora estatal de Programas de Desarrollo, no tendrá objeciones. Se percibe como una sucesión anticipada.

La Federación transfiere 18 mil 811 millones de pesos (mdp) vía el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Aunque solo mil 81 millones son ejercidos de “manera directa” por las delegaciones de la administración pública federal en la entidad.

En el Presupuesto de Egresos del Estado se registran 803 mdp. como recursos fiscales y 141 mdp en ingresos propios. Lo que supone que la aportación local es de 944 mdp. El dinero que realmente pueden manejar gobernadora y gobernador es similar.

El gobernador expresa en su mensaje del 5 de julio: “Vamos a dejar atrás, en definitiva, actitudes patrimonialistas, aspiraciones dinásticas o de apellidos o linajes como criterio”.

La designación de la diputada federal electa por Morena como gobernadora federal lo desmiente. Porque la relación consanguínea de los ex gobernadores Joaquin Cisneros Molina (1957-63) y Crisanto Cuéllar Abaroa (1970), lo confirman.

Para nadie es un secreto que las familias de la gobernadora federal y el gobernador local comparten relaciones. Estas son civiles, políticas y consanguíneas. Un hermano del Ejecutivo local y una hermana de la coordinadora estatal, son pareja.

Se tiene la impresión de que varios de los nombramientos de los responsables de administración de las dependencias de gobierno pasaron por quien, en diciembre de 2017, fue designado secretario de Gestión Social del Comité Directivo Estatal del PRI.

Entre la clase política en general y en particular entre la priista, se percibe que el proceso de sucesión 2021 se resolverá como un asunto de familia. El nombramiento de la gobernadora federal contribuye a fortalecer esta idea.

En Tlaxcala, la cuestión del gobierno, la gobernabilidad y la gobernanza es un asunto de finanzas, linajes y familia. Es que es una entidad pequeña.