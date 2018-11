Asumen el cargo nuevos consejeros del ITE; confían en que posible impugnación en su contra no procederá

Este jueves, Erika Periañez Rodríguez y Edgar Alfonso Aldave Aguilar rindieron protesta al cargo como integrantes del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) para un periodo de siete años, mismo que concluirá el 31 de octubre del año 2025.

En sesión solemne, y a 24 horas de que fueran designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), ambos funcionarios se integraron a los trabajos del órgano electoral local y asumieron el compromiso de defender y cumplir con los principios rectores de la actividad electoral, como es la constitucionalidad, legalidad, certeza, autonomía, independencia, imparcialidad, equidad, objetividad, profesionalismo y máxima publicidad.

En la plenaria, la ex presidenta municipal de Terrenate se comprometió a trabajar a favor del cumplimiento de dichos ejes rectores, y admitió que su arribo al órgano electoral no será un cheque en blanco, porque “estará revisado pero no supeditado al INE y sobre todo, estará expuesto al escrutinio de la sociedad”, de los representantes de partido.

Periañez Rodríguez reiteró su compromiso y convicción de trabajar a favor de la ciudadanía para abonar a la vida democrática de Tlaxcala, pues asumió que uno de las principales obligaciones que tiene es “construir una ciudadanía responsable y participativa, formar ciudanía y contribuir a la divulgación de la cultura democrática”.

Por su parte, Aldave Aguilar, tras cogratularse por su logro personal y agradecer el apoyo que recibió del personal del ITE a su paso como funcionario electoral, dijo que su compromiso ahora es mayor, por lo que “me comprometo a seguir fortaleciendo los trabajos del ITE y promover una mejora continua de los procesos electorales… creo que la democracia se construye desde abajo, desde la ciudadanía y que las decisiones que se tomen sean para el trabajo político y social de Tlaxcala”.

Más tarde, en entrevista, el nuevo consejero electoral minimizó las imputaciones en su contra por presuntamente incumplir con los requisitos de elegibilidad, como no contar residencia en Tlaxcala por más de cinco años, por lo que se dijo confiado en que cualquier posible impugnación en contra de su nombramiento será improcedente.

En tanto, la presidenta del organismo, Elizabeth Piedras Martínez, como los consejeros electorales y representantes de partido se desvivieron y congratularon por la integración de ambos personajes, a quienes les recomendaron tolerancia y respeto en el trabajo en equipo, una de las principales dolencias que ha tenido el ITE desde el año 2015 cuando se reconformó el instituto.