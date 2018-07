Asigna ITE 10 diputaciones plurinominales; PAC, PS y PES sin espacios proporcionales pero mantienen registro

Con la exclusión de los partidos Socialista, Alianza Ciudadana y Encuentro Social, el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) asignó las 10 diputaciones de representación proporcional, entre solo ocho fuerzas electorales, siendo los más beneficiados Acción Nacional y Morena con dos escaños de plurinominales para lo que será la LXIII Legislatura local.

De paso, los consejeros electorales confirmaron que ninguno de los 11 partidos con acreditación estatal o registro local perderá su registro como tales, de ahí que estos se mantendrán en el escenario estatal.

Este domingo en sesión del pleno, y pese a las inconformidades de los representantes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Socialista (PS), que pidieron analizar el dictamen final, y con el abandono de la plenaria de la representación de Alianza Ciudadana (PAC), los consejeros avalaron el dictamen de distribución de las plurinominales.

El dictamen estableció una serie de parámetros y fórmulas para la asignación de los espacios plurinominales; incluso, estudió el convenio de candidatura común entre PRI, PVEM, Panal y PS, con la finalidad, en primera instancia, de que el tricolor mantuviera su registro ya que en el acuerdo respectivo, éste priorizó la asignación de sufragios para el reconocimiento a favor de sus aliados.

“El PRI alcanzaría el lumbral del 3 por ciento, para la conservación del financiamiento público, pero toda vez que, en la misma Cláusula Octava, en los últimos párrafos de las fracciones I y II, del Convenio de Candidatura Común, refiere lo siguiente: “En el supuesto de que el porcentaje de votación obtenida de la candidatura común no alcance para conservar la acreditación o registro de los partidos que la suscriben, ante la autoridad electoral local y tener derecho al otorgamiento del financiamiento público, tal y como lo señalan los artículos 85 y 87 de la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala, en orden de prelación conforme al convenio se les otorgará el número de votos necesarios y suficientes para mantener su acreditación o registro, deberá garantizarse el porcentaje suficiente para el otorgamiento del financiamiento público del PRI”, refiere el resolutivo.

Ante ello, de acuerdo con la votación recibida y distribuida en el caso de la candidatura común, el consejo general del ITE asignó dos espacios plurinominales al PAN a favor de Leticia Hernández Pérez y Omar Milton López Avendaño, respectivamente.

Misma cantidad de diputados plurinominales les fueron asignados al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a favor de Patricia Jaramillo García y de Miguel Piedras Díaz, con lo cual contarán con 10 escaños en la próxima legislatura.

Al PRI le correspondió una sola diputación que sería para la ex presidenta municipal de Emiliano Zapata y ex secretaria general del partido, Zonia Montiel Candaneda; misma cantidad para PRD y para el PT, espacios que serán para la ex secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del sol azteca, Laura Yamili Flores Lozano y para Irma Yordana Garay Loredo, integrante de la coordinadora estatal petista e hija del delegado nacional de ese instituto político, Silvano Garay Ulloa, respectivamente.

Al PVEM le correspondió un espacio para Maribel León Cruz, a Movimiento Ciudadano una diputación plurinominal para María Isabel Casas Meneses; lo mismo que a Nueva Alianza para Luz Guadalupe Mata Lara, quien de último momento fue incluida en la lista plurinominal de esa fuerza política.

En cambio, quienes no alcanzaron ninguna plurinominal, a pesar de mantener su registro son los partidos Socialista (PS), Encuentro Social (PES) y Alianza Ciudadana (PAC); aunque en el caso del segundo tendrá dos curules en el Poder Legislativo local por el triunfo que obtuvo este instituto en su coalición en los distritos 01 y 07, con Luz Vera Díaz y José Luis Garrido Cruz, respectivamente.

Con esta asignación, Morena tendrá 12 de las 25 diputaciones que ahora integran el Poder Legislativo local, mientras que su aliado el PT será la segunda fuerza política al ocupar tres escaños, y con dos curules cada uno le siguen el PES, PRD y PAN con dos cada uno; mientras que el PRI, el PVEM, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano tendrán una presencia marginal en la LXIII Legislatura local, con un solo representante cada una de estas fuerzas políticas.

Con estas asignaciones, la líder estatal del PS, Rosalía Peredo Aguilar anunció que van a impugnar el resolutivo emitido por los consejeros electorales, al considerar que los integrantes del ITE se extralimitaron en sus funciones al realizar una interpretación “errónea” del convenio de candidatura común.

No obstante, la ex senadora y ex candidata al gobierno del estado se congratuló porque su partido conservará el registro estatal, lo cual, dijo, “es una buena noticia, ante lo ocurrido a nivel nacional y en todos los estados, en donde partidos locales pierden su registro”.