Asevera Mena que no subirá al ring de dimes y diretes que cuestionan avances de Tlaxcala

El gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez aseveró que no entrará al “ring de dimes y diretes” que “no son de buena fe” pero que ponen en entredicho el crecimiento económico de Tlaxcala, actualmente posicionado en primer lugar a nivel nacional.

Y es que los resultados del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) que el Instituto Nacional de Estadística y Economía dio a conocer recientemente, muestran que la actividad económica de la entidad creció 4.4 por ciento en el primer trimestre del año, respecto del anterior (octubre-diciembre 2018).

En Ixtacuixtla, durante la entrega de paquetes de especies menores a beneficiarios de diversos municipios, el mandatario ensalzó este desempeño con saldo positivo, respecto de otras entidades “que normalmente son económicamente muy fuertes”.

Señaló que los datos de Tlaxcala “son muy buenos” y que han generado reacciones en el ámbito nacional, pero que es reflejo de un esfuerzo conjunto, tanto del gobierno como “de todos” los que tienen un papel en esta actividad.

“Tenemos que seguir el esfuerzo de atraer inversiones, de generar empleo… hay quienes no creían que nosotros íbamos a tener resultados positivos en la economía, particularmente porque el país está viviendo un momento de desaceleración económica, estamos teniendo números nacionales que están siendo cada vez menos altos”.

Pero puntualizó que no es el caso de la entidad y que se deben comparar los hechos que evidencian esta realidad con los dichos “y algunas frases en relación a lo que estamos logrando; no son de buena fe”.

Aunque no hizo un señalamiento hacia alguien específico, fue reiterativo en advertir que no va a subir “a un ring” de dichos y diretes, ni de argumentos ofensivos ni de palabras denostadoras, pues los indicadores de este crecimiento no fueron calculados por Tlaxcala sino por instancias autónomas como lo es el Inegi.

Más aún, instó a la población a no dejarse cuando alguien hable mal del estado, “porque nosotros podemos ser críticos de nuestra situación y no ignoramos problemas, no los negamos, pero también tenemos que reconocer los avances”.

Manifestó que comparte el orgullo de ser tlaxcalteca y sugirió en que si alguien se expresa incorrectamente, lo adecuado es “no entrar a jaloneos verbales”, pero que sí se deben mencionar los hechos, como este primer lugar en economía.

Remarcó que el estado también mantiene un crecimiento constante en el empleo formal en todo el país, a una tasa de 3.9 por ciento, y agregó que de la totalidad que hay, en los últimos dos años se ha creado uno de cada 10.

También remarcó que debe continuar el cuidado del presupuesto estatal para que sin deuda “se logre hacer cada vez más”, como obras “grandes” que actualmente se ejecutan.

Antes, Rafael Zambrano Cervantes, alcalde de Ixtacuixtla, refirió que este “segundo lugar” a nivel nacional de crecimiento “llena de orgullo” y que los programas, como el de apoyo con especies menores, “posiblemente para muchos, los enemigos, digan, no sirven, pero sí sirven mucho” y que son parte del trabajo del gobierno y de la misma población.